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Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: достойная "жертва", дыры в кошельке и смерть отношений

29 января 2020, 13:15

В День деда Мороза и Снегурочки нескольким знакам Зодиака лучше не ввязываться в авантюры.

Завтра - 30 января - отношения, которые есть в Водолеев, могут умереть - Гороскоп на 30 января 2020 года
В праздник отношения, которые есть в Водолеев, могут умереть / УНИАН

В седьмой лунный день - в четверг, 30 января (праздник День деда Мороза и Снегурочки), Львы могут найти достойную "жертву", Водолеям грозит смерть отношений, а Рыбам - любовные сражения.

Козерогов, Овнов и Весов гороскоп на 30 января 2020 года всех знаков Зодиака предупредил о появлении "дыр" в кошельках.

Что напророчил гороскоп на завтра всем знакам Зодиака

Какой день ждет представителей земных знаков

Гороскоп на завтра - Дева

Не тратьте слишком много денег на одежду, косметику и спиртное. Будьте очень внимательны и не проморгайте важный факт, иначе - возможна ошибка.

Гороскоп на 30 января 2020 - Телец

Не бойтесь просить о помощи, не воспринимайте помощь как подачку. Не спешите принимать решения, которые могут изменить течение вашей судьбы. Возможно, пора заняться спортом.

Гороскоп на 30 января 2020 года - Козерог

В магазинах не поддавайтесь порывам прикупить что-то просто потому, что именно сейчас этого захотелось, возможно вы станете жертвой маркетологов. Из-за необдуманной покупки в кошельке может образоваться "дыра". Если вы одиноки - общайтесь, и вам может улыбнуться удача.

Что напророчил гороскоп на 2020 огненным знакам

Гороскоп на завтра - Стрелец

Мудрость и сдержанность помогут еще больше подрасти в глазах подчиненных. Откажитесь от импульсивных решений и от покупок, которые вы не планировали.

Гороскоп на 30 января 2020 года - Овен

"Дыра" в кошельке может появиться из-за участия в авантюрах. Сделайте ставку на честный труд и тогда вероятны всякие "плюшки".

Гороскоп на 30 января - Лев

Одиноким Львам стоит поохотиться - есть шанс найти достойную "жертву", с которой можно прожить жизнь. Львы, у которых есть пара, - не обделяйте вниманием любимых.

Что напророчил гороскоп 2020 воздушным знакам

Гороскоп на 30 января 2020 года - Водолей

Если вам дороги отношения, которые у вас есть, - ищите точки соприкосновения. Возможно, пора стать экономнее. 

Гороскоп на завтра - Весы

Весам-бизнесменам нужно опасаться авантюр - можно потерять деньги. Весам, которые работают по найму, может улыбнуться удача - вероятно повышение. Самочувствие может ухудшиться, поэтому не стройте серьезные планы.

Гороскоп на 30 января 2020 - Близнецы

Не время для поиска любовных приключений. Если у вас есть любимый человек - устройте себе праздник.

Что напророчил гороскоп на 2020 водным знакам

Гороскоп на 30 января - Рак

Упорядочьте свой рацион - иногда лучше недоесть, чем переесть. Можно попробовать увидеть что-то новое - если есть возможность - съездите куда-нибудь.

Гороскоп на 30 января 2020 года - Рыбы

Вероятны любовные сражения, постарайтесь выйти из них достойно. Пора активно работать над собой и помочь организму укрепиться.

Гороскоп на завтра - Скорпион

Находите время для отдыха, без него не получиться работать продуктивно. Круг друзей может расшириться. Можете рассчитывать на помощь близких.

Какой прогноз на 30 января 2020 года от астропсихолога Александра Бабича

"Хорошее время проявить себя, руководство оценит ваши старания", - сообщил астропсихолог Главреду.

Александр Бабич посоветовал, что завтра - 30 января - стоит проявить себя на работе - Гороскоп на 30 января 2020 года
Завтра стоит проявить себя на работе, посоветовал Александр Бабич / instagram.com/tamir.sanin

Ранее астролог Влад Росс составил гороскоп на февраль 2020 года. Эксперт предупредил, что на протяжении месяца возможны взрывы и пожары, техногенные катастрофы, извержения вулканов. Также эксперт сообщил, что в феврале могут произойти масштабные перемены в личной жизни.

Гороскоп 2020 Александр Бабич День деда Мороза и Снегурочки
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