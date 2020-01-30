"Мечты сбудутся": астролог назвал "прунов" февраля 2020

Четыре знака Зодиака будут счастливчика февраля 2020, спрогнозировал Влад Росс / Главред

В феврале 2020 года счастливчиками будут четыре знака Зодиака - Рыбы, Стрельцы, Козероги и Тельцы.

Мечты Рыб будут легко осуществляться, у них может появиться прибыльный бизнес, они могут найти профессию своей мечты, рассказал астролог Влад Росс Главреду.

По словам собеседника, в феврале у Рыб будут крайне благоприятно складываться любые поездки и путешествия.

"Меркурий в Рыбах сулит представителям этого знака полезные знакомства и связи, а любые контакты окажутся весьма выгодными для них. У Рыб может появиться прибыльный бизнес, или, если он у них уже есть, то он принесет массу выгод Рыбам. Особенно это касается первой половины месяца…", - добавил эксперт.

Росс заявил, что в феврале Стрельцов ждет супер-благоприятный период, особенно это проявится в сфере энергий, высшего познания, духовности, творчества.

Астролог добавил, что Стрельцы смогут провести очень успешные рекламные кампании и хорошо преподнести себя в обществе.

"Февраль будет насыщенным для них периодом, с массой новых возможностей, открытий, удивлений и достижений. А на высшем пути развития Стрельцы смогут встретить своего избранника (или избранницу), с которым их ждет единение душ и достижение высшей любви", - спрогнозировал он.

Астролог добавил, что для Козерогов особенно хорошей прогнозируется вторая половина февраля - им отлично будет удаваться контролировать свои боль и разум, благодаря чему они сумеют много достичь.

"Особенно это касается спортсменов и военных. Козероги получат весомые результаты и добьются своих целей - они будут очень пробивными. Юпитер и Сатурн поспособствуют тому, чтобы они смогли решить самые сложные глобальные задачи, которые поставят перед собой в профессиональной деятельности…", - поделился собеседник.

Эксперт также спрогнозировал, что у Тельцов все будет, и особенно они преуспеют в зарабатывании денег.

"…Фартить будет финансистам, спекулянтам и шулерам... Они сумеют с выгодой для себя использовать изменения цен на рынке ценных бумаг. Да и вообще, любые колебания на финансовом рынке Тельцы сумеют использовать в свою пользу. Потому их ждет прирост капитала и выгодные сделки, связанные с недвижимостью", - рассказал астролог.

Ранее Влад Росс говорил, что в феврале 2020 года возможны масштабные перемены в личной жизни и в деловых отношениях, вероятны извержения вулканов, взрывы и пожары, техногенные катастрофы.