Гороскоп 2020: названы "страдальцы" февраля

Влад Росс / УНИАН

Астролог Влад Росс спрогнозировал, что неудачниками февраля 2020 года будут Весы, Овны, Раки и Близнецы.

Овнам грозят козни врагов, а Близнецам - драматические ситуации, Весам - катастрофическая ситуация в плане падения популярности, уровня поддержки, рассказал эксперт Главреду.

Собеседник предупредил, что Весам прогнозируется свержение с поста, возможны трагические ситуации, потеря близких.

Росс добавил, что Овны могут столкнуться со сложными ситуациями с руководством, есть угроза потерять хорошее имя и навлечь на себя порчу.

"…Овну нужно пройти обряд очищения. Ничего нового представителям этого знака лучше не предпринимать, потому как они легко могут попасть на удочку соблазна и обольщения, из-за чего впоследствии возникнут ложные устремления", - сказал астролог.

По его словам, Раков ждут суды и следствия, сложные ситуации с деловыми партнерами. "…могут неожиданно возникнуть проблемы со здоровьем, потому к своему самочувствию следует прислушаться. Да и вообще, Ракам будет казаться, что у них все валится из рук.

Потому безопаснее всего для Рака будет уйти в отпуск, отдохнуть, расслабиться или взять больничный и восстановить силы", - посоветовал эксперт.

Астролог предупредил, что Близнецы особенно не будет фартить во время прохождения проверок и испытаний, поездки будут складываться неудачно, возможны неприятности в дороге, вплоть до драматических ситуаций и аварий.

Собеседник также предупредил Близнецов о возможном "наезде" кредиторов.

"Больше всего несчастных случаев в феврале будет именно у этого знака Зодиака. Также возможны сложности, связанные с кредитами и долгами. Близнецам категорически противопоказано брать в этом месяце кредиты, иначе рассчитаться с долгами потом будет очень непросто", - сказал эксперт.

Ранее Влад Росс говорил, что в феврале 2020 года четыре знака Зодиака - Рыбы, Стрельцы, Козероги, Тельцы - будут счастливчиками. Астролог спрогнозировал, что мечты одного из знаков будут легко осуществляться.