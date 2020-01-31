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Гороскоп на 31 января всех знаков Зодиака: губительная зависимость и денежные "засады"

31 января 2020, 10:05

Сегодня Девам посоветовали "не забивать" на друзей.

Двум знакам Зодиака грозят денежные засады - Гороскоп на 31 января 2020 года
Весам и Водолеям напрогнозированы денежные "засады" / УНИАН

Скорпионам в последний день января и в восьмой лунный день - пятница, 31 января, стоит опасаться возникновения губительной зависимости. Козерогов гороскоп на 31 января 2020 года предупредил о досадных просчетах, а еще двух знаков Зодиака - о финансовых проблемах.

Денежные "засады" звезды насулили Весам и Водолеям.

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Гороскоп на 31 января - Скорпион

С одиночеством пора распрощаться - "включайте" активный поиск. Скорпионы, у которых уже есть пара, могут заметить в любимом человеке то, чего раньше не видели. Не выписывайте себе сами таблетки - на них можно подсесть.

Гороскоп на 31 января 2020 года - Рак

Если хотите что-то в себе изменить - приступайте к реформам. Не впадайте в уныние - настроение станет намного лучше, когда пригреет весеннее солнце.

Гороскоп на сегодня - Рыбы

Не провоцируйте конфликты и не встречайте в споры. Если вам давно надоело насиженное местечко - можно все кардинально изменить.

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Гороскоп на 31 января 2020 - Козерог

Не дайте прошлому разрушить настоящее. Скрупулезность в делах не помешает - без нее возможны досадные просчеты.

Гороскоп на сегодня - Телец

Те, кто трудился, получат заслуженные "плюшки". Читайте также"Козни врагов, драмы": названы "страдальцы" февраля 2020В финансовом плане не полагайтесь на удачу - вряд ли получится озолотиться, сыграв в лотерею.

Гороскоп на 31 января 2020 года - Дева

Не тратьте свои эмоции на людей, которые и ногтя вашего не стоят. Если хотите - можете улучшить домашнюю обстановку. Берегите теплые чувства и "не забивайте" на друзей.

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Гороскоп на сегодня - Близнецы

Принимайте решения самостоятельно - перед этим можно посоветоваться со специалистами. Наведите порядок в своей голове.

Гороскоп на 31 января 2020 года - Весы

Попытайтесь в важных ситуациях думать не только о себе, но и о близких. Попытайтесь вжиться в роль бухгалтера - внимательно подсчитывайте доходы и расходы.

Гороскоп на 31 января - Водолей

С деньгами лучше аккуратно обращаться и отложить - с глаз долой, скоро отложенная сумма может быть очень кстати. Вероятны аварии, поэтому в пути стоит быть очень осторожными, а лучше и вовсе отсидеться дома.

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Гороскоп на 31 января 2020 года - Лев

Не смотрите на окружающих свысока, это могут заметить. Если у вас есть несколько поклонников - стоит сделать выбор, иначе - светит одиночество. Положение в карьере может существенно улучшиться.

Гороскоп на сегодня - Овен

Берегите нервы - и свои, и окружающих. Знайте меру во всем, особенно это касается алкоголя.

Читайте такжеВосточный гороскоп 2020: водоворот страстей, прорыв в работе и разрушенияНе позволяйте начальству на вас "наезжать".

Гороскоп на 31 января 2020 - Стрелец

Беритесь за дела самостоятельно и не выстраивайте иллюзий. Одно необдуманное слово может разрушить то, что строилось длительное время. Берегите себя.

Что спрогнозировал на 31 января 2020-го астропсихолог Александр Бабич

"Этот день для смены имиджа, подстригите волосы - ваш организм наполниться новой благоприятной энергией, улучшится самочувствие", - сообщил эксперт Главреду.

Александр Бабич спрогнозировал, что сегодня можно сменить имидж - Гороскоп на 31 января 2020 года
Сегодня можно сменить имидж, спрогнозировал Александр Бабич / instagram.com/tamir.sanin

Напомним, в гороскопе на февраль 2020 года, составленном астрологом Владом Россом, говорится, что стоит готовиться к масштабным переменам, в частности, в работе и в личной жизни.

Зодиак Гороскоп 2020 Александр Бабич
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