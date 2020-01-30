Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: губительная зависимость и денежные "засады"

Девам 31 января посоветовали "не забивать" на друзей.
В последний день января и в восьмой лунный день - пятница, 31 января, Скорпионам стоит опасаться возникновения губительной зависимости. Козерогов гороскоп на 31 января 2020 года предупредил о досадных просчетах, а еще двух знаков Зодиака - о финансовых проблемах.
Денежные "засады" звезды насулили Весам и Водолеям.
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Гороскоп на 31 января - Скорпион
С одиночеством пора распрощаться - "включайте" активный поиск. Скорпионы, у которых уже есть пара, могут заметить в любимом человеке то, чего раньше не видели. Не выписывайте себе сами таблетки - на них можно подсесть.
Гороскоп на 31 января 2020 года - Рак
Если хотите что-то в себе изменить - приступайте к реформам. Не впадайте в уныние - настроение станет намного лучше, когда пригреет весеннее солнце.
Гороскоп на завтра - Рыбы
Не провоцируйте конфликты и не встречайте в споры. Если вам давно надоело насиженное местечко - можно все кардинально изменить.
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Гороскоп на 31 января 2020 - Козерог
Не дайте прошлому разрушить настоящее. Скрупулезность в делах не помешает - без нее возможны досадные просчеты.
Гороскоп на завтра - Телец
Те, кто трудился, получат заслуженные "плюшки". В финансовом плане не полагайтесь на удачу - вряд ли получится озолотиться, сыграв в лотерею.
Гороскоп на 31 января 2020 года - Дева
Не тратьте свои эмоции на людей, которые и ногтя вашего не стоят. Если хотите - можете улучшить домашнюю обстановку. Берегите теплые чувства и "не забивайте" на друзей.
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Гороскоп на завтра - Близнецы
Принимайте решения самостоятельно - перед этим можно посоветоваться со специалистами. Наведите порядок в своей голове.
Гороскоп на 31 января 2020 года - Весы
Попытайтесь в важных ситуациях думать не только о себе, но и о близких. Попытайтесь вжиться в роль бухгалтера - внимательно подсчитывайте доходы и расходы.
Гороскоп на 31 января - Водолей
С деньгами лучше аккуратно обращаться и отложить - с глаз долой, скоро отложенная сумма может быть очень кстати. Вероятны аварии, поэтому в пути стоит быть очень осторожными, а лучше и вовсе отсидеться дома.
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Гороскоп на 31 января 2020 года - Лев
Не смотрите на окружающих свысока, это могут заметить. Если у вас есть несколько поклонников - стоит сделать выбор, иначе - светит одиночество. Положение в карьере может существенно улучшиться.
Гороскоп на завтра - Овен
Берегите нервы - и свои, и окружающих. Знайте меру во всем, особенно это касается алкоголя. Не позволяйте начальству на вас "наезжать".
Гороскоп на 31 января 2020 - Стрелец
Беритесь за дела самостоятельно и не выстраивайте иллюзий. Одно необдуманное слово может разрушить то, что строилось длительное время. Берегите себя.
Что спрогнозировал на 31 января 2020-го астропсихолог Александр Бабич
"Этот день для смены имиджа, подстригите волосы - ваш организм наполниться новой благоприятной энергией, улучшится самочувствие", - сообщил эксперт Главреду.
Напомним, в гороскопе на февраль 2020 года, составленном астрологом Владом Россом, говорится, что стоит готовиться к масштабным переменам, в частности, в работе и в личной жизни.