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Зима начнется в марте: астролог рассказал, когда ждать снежного апокалипсиса

31 января 2020, 07:15

Влад Росс заверил в хорошей погоде на майские праздники.

весна
Астролог рассказал, будут ли в этом году снег и морозы / фото: obozrevatel.com

Зима в этом сезоне все-таки будет, но начнется она в марте. Об этом в комментарии Главреду заявил астролог Влад Росс.

По прогнозу астролога, погоду в Украине во многом будут определять циклоны с Атлантики, и потому нас ждет теплый февраль и март с обильными осадками, прежде всего, засыплет снегом.

"Февраль будет очень теплым: средняя дневная температура составит +5 - +10 градусов. Из-за того, что Меркурий войдет в зодиакальный знак Рыб, а Рыбы – это "влажный" знак, в феврале выпадет большее количество осадков, чем в январе. Соответственно, дней, когда мы сможем любоваться ясной погодой и чистым небом, станет ощутимо меньше. Однако все равно будет оставаться тепло. Февраль нас будет по-прежнему оставлять в недоумении: то ли у нас зима, то ли осень", – рассказал Влад Росс.

По мнению астролога, такая тенденция будет сохраняться до следующего новолуния, которое нас ждет 23 февраля.

"В конце февраля и начале марта ситуация изменится – станет еще больше осадков: и снега, и дождя. Меркурий, Нептун, Луна и Солнце – все эти планеты сойдутся в Рыбах, где Рыбы – это осадки, а Нептун – это очень большие осадки. Потому неожиданно может выпасть большое количество мокрого снега, что создаст огромные пробки, а Киев как всегда окажется неготовым к зиме и снегу, которые начнутся в марте", – отметил Росс.

При этом Влад Росс заверил, что морозов не будет.

"С этим нас всех можно поздравить, потому что мы и дальше сможем неплохо сэкономить на газе и отоплении", – добавил он.

Март и апрель, по прогнозам астролога, будут прохладными, и раньше мая тепла ждать не стоит.

"На раннюю весну надеяться не стоит, так как Черная Луна входит в знак Овна, а Овен всегда несет солнце и начало настоящей весны. +20 можно ждать не раньше мая. Не переживайте, погода на майские праздники будет отличной", – считает Влад Росс.

"В Украине, по сути, осталось два времени года: осень, с ноября по апрель включительно, и лето, с мая и до ноября", – подытожил астролог.

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