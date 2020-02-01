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Гороскоп на 1 февраля всех знаков Зодиака: любовные "блохи" и перемывание косточек

1 февраля 2020, 10:06

Скорпионам в День десерта звезды запретили влезать в закулисные игры.

Сегодня - 1 февраля - Козерогов могут искусать любовные блохи - Гороскоп на 1 февраля 2020 года
Козерогов сегодня могут искусать любовные "блохи" / УНИАН

Козерогам, Тельцам и Близнецам в первый день последнего месяца зимы и в девятый лунный день - в субботу, 1 февраля (праздник - Международный день десерта), может быть несладко.

Гороскоп на 1 февраля 2020 года спрогнозировал Козерогам столкновение с любовными "блохами", а Тельцов предупредил о перемывании косточек.

Близнецов звезды предупредили о возможной потере денег, а Весам насулили любовное предложение.

Что насулил гороскоп на сегодня всем знакам Зодиака

К чему готовиться земным знакам

Гороскоп на 1 февраля - Дева

Есть шанс довести до конца перспективные дела, которые были начаты. Настаивайте на своем и крепко держите удачу за хвост.

Гороскоп на сегодня - Козерог

Включите фантазию и придумайте какую-то приятность для родных и близких. В любовных отношениях возможны мелкие, но "кусачие" неприятности.

Гороскоп на 1 февраля 2020 года - Телец

Пора придумать наказание для любителей перемыть косточки за спиной. Найдите время для наведения порядка в душе. Возможно, планируя какое-то дело, вы упустили из виду вероятные преграды.

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Гороскоп на сегодня - Стрелец

Самый лучший советчик для себя - вы сами. Отпускайте ситуации, которые уже нельзя изменить. Не бойтесь открывать свое сердце новым чувствам.

Гороскоп на 1 февраля 2020 - Лев

Вспомните - у природы нет плохой погоды, наслаждайтесь жизнью, несмотря ни на что. Читайте такжеГороскоп 2020: названы "страдальцы" февраляНе отвечайте злом на зло и не думайте, что вас пытаются усадить в клетку.

Гороскоп на 1 февраля 2020 года - Овен

Работа - не волк, а года улетают. Найдите возможность почаще быть рядом с людьми, которых любите. Откажитесь от вредной еды и поездок в далекие края.

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Гороскоп на сегодня - Весы

Не стоит решаться на кардинальные шаги, вероятно, стоит еще раз все взвесить. Возможно очень заманчивое любовное предложение. Постарайтесь провести день подальше от суеты и компаний.

Гороскоп на 1 февраля - Близнецы

Не вкладывайтесь в сомнительные дела, так можно будет избежать потерь. Одиноким Близнецам стоит искать вторую половинку, но не будьте слишком доверчивыми.

Гороскоп на 1 февраля 2020 года - Водолей

Можно найти новые занятия, которые разнообразят вашу жизнь. Вероятно, пора расширить круг знакомств.

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Гороскоп на сегодня - Рак

Окольцованным Ракам противопоказано ходить налево. Берегите чувства родных и умейте признавать свою вину. Не лезьте в конфликты и найдите время для полноценного отдыха от трудов.

Гороскоп на 1 февраля 2020 - Рыбы

Рыбы, не будьте ослами - упрямство не всегда продвигает к цели. Можно найти новое хобби.

Гороскоп на 1 февраля 2020 года - Скорпион

Если хотите навести порядок в голове - можно начать с наведения порядка дома. Не влезайте в закулисные игры, чтобы не замараться. Отдохните и пообщайтесь с любимым человеком.

Какой прогноз на 1 февраля 2020 дал астропсихолог Александр Бабич

Сегодня - 1 февраля - благоприятный день для познания искусства- Гороскоп на 1 февраля 2020 года
Первый день последнего месяца зимы благоприятен для познания искусства, спрогнозировал Александр Бабич / instagram.com/tamir.sanin

"День благоприятен для познания искусства: посетите музей, галерею, оперу", - поделился эксперт с Главредом.

Ранее астролог Влад Росс составил гороскоп на февраль 2020 года. Эксперт предупредил, что лузерами последнего месяца зимы будут Близнецы, Весы, Овны и Раки. По его словам, Близнецам грозят драмы.

Зодиак Гороскоп 2020 День десерта
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