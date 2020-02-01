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Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: жгучее увлечение и завидные высоты

1 февраля 2020, 13:15

В День сурка 2020 Девам можно научиться перестать наносить близким "кровоточащие раны".

Завтра увлечение Стрельцов может оказаться жгучим - Гороскоп на 2 февраля 2020 года
Увлечение Стрельцов 2 февраля может оказаться жгучим / УНИАН

Во второй день последнего зимнего месяца и в десятый лунный день - воскресенье, 2 февраля (отмечается День сурка 2020), Стрельцам светит  жгучее увлечение, а Весам - серьезный скандал.

Львам и Овнам гороскоп на 1 февраля 2020 года посоветовал готовиться к покорению завидных высот, а Козерогам - к изменениям.

Что насулил гороскоп на завтра для всех знаков Зодиака

Что может произойти с огненными знаками

Гороскоп на 2 февраля 2020 - Стрелец

Время накапливать силы, а не разбрасываться ими. Новое увлечение может оказаться жгучим. Лучше повремените - пока не открывайте душу незнакомцам.

Гороскоп на завтра - Овен

Не мотайте душу родным людям, не придирайтесь - так появится шанс избежать вероятных конфликтов. Попытайтесь не прибегать к помощи посторонних - День сурка 2020 лучше все делать своими руками и доверять только своей голове. Можно достичь вершины, которую вы даже и не рассчитывали покорить.

Гороскоп на 2 февраля 2020 года - Лев

Постарайтесь заткнуть за пояс свою гордость - возможно, жить станет легче. Не бойтесь признаться себе в том, чего вы хотите. Упорный труд поможет достичь завидных высот.

Что гороскоп на 2020 год спрогнозировал водным знакам

Гороскоп на завтра - Рыбы

Быстрые победы не предвидятся - нужно упорно и кропотливо трудиться. Возможно, вы поймете то, что поможет подняться выше. Не возлагайте надежды на помощь извне.

Гороскоп на 2 февраля 2020 года - Рак

Друг может оказаться и не другом, и не врагом. Поговорите с человеком, чтобы расставить все по своим местам. Не спешите соглашаться на предложения - все несколько раз обдумывайте.

Гороскоп на 2 февраля 2020 - Скорпион

Постарайтесь избавиться от ревности - она разъедает не только душу, но и отношения. Окунитесь в чувства - есть шанс забыть на время о всех проблемах.

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Гороскоп на 2 февраля 2020 - Водолей

Не стоит начинать ремонт или серьезную перестановку. Наведите порядок в личной жизни - задушевный разговор может решить многие проблемы.

Гороскоп на завтра - Близнецы

Есть угроза потерять любимого человека, возможно, пора перестать его долбить, иначе - останетесь в гордом одиночестве.

Гороскоп на 2 февраля 2020 года - Весы

Постарайтесь не затрагивать в разговоре с любимым человеком болезненные темы, иначе - вас ждет серьезный скандал. Не лучшее время, чтобы испытывать удачу, скорее всего, она не улыбнется в этот день.

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Гороскоп на завтра - Телец

Если не хотите, чтобы о вас сплетничали, не рассказывайте о себе слишком много случайным людям. Одиноким Тельцам можно попробовать завязать интересное знакомство.

Гороскоп на 2 февраля 2020 года - Дева

Попытайтесь избавиться от привычки хамить, особенно - близким людям, вы им наносите "кровоточащие раны". Не верьте чужим расчетам и утверждениям - все стоит проверять.

Гороскоп на 2 февраля 2020 - Козерог

Опасайтесь людей, которые слишком много о вас знают. Если хотите изменить личную жизнь - от вас требуется решительность и действия.

Напомним, в гороскопе на февраль 2020 года для всех знаков Зодиака, который составил астролог Влад Росс, говорилось, что неудачниками месяца будут четыре знака - Весы, Овен, Рак и Близнецы.

Зодиак День сурка Гороскоп 2020
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