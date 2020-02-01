Когда загадывать желания: астролог назвал дни силы 2020-го

В 2020-м желания можно загадывать на протяжении пяти дней силы, сообщил астролог / Reuters

Нумеролог и астролог Игорь Мехеда сообщил, что в 2020 году еще будут пять дней силы, на протяжении которых можно загадывать желания.

Весной и осенью будет два дня силы и один - зимой, рассказал эксперт Обозревателю.

Собеседник добавил, что весной желания можно загадывать 20 марта и 5 апреля - это соответственно День весеннего равноденствия и "точка равновесия" между перигелием (максимальное сближение Земли с Солнцем) и афелием (максимальное удаление планеты от Солнца).

Мехеда добавил, что осенью можно загадывать желания 22 сентября - День осеннего равноденствия, и 5 октября - "точки равновесия" между перигелием и афелием. По его словам, зимой благоприятным днем для загадывания желаний является 21 декабря - День зимнего солнцестояния.

Ранее Игорь Мехеда говорил, что во время зимнего солнцестояния можно загадать до 300 желаний, но это нужно делать правильно. Астролог отметил, что необходимо четко представить желаемое и почувствовать сильное желание получить это.