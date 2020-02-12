Что подарить каждому знаку Зодиака

Астролог рассказал, кому из знаков Зодиака дарить прыжок с парашютом, кому - автомобиль, а кому - что угодно, хоть солонку

Каждый знак Зодиака выдвигает свои требования к подаркам: одних радуют практичные подарки, применимые в хозяйстве, другие ценят романтичные и милые безделушки, третьи непременно ожидают получить в подарок что-то побогаче и подороже. Иначе говоря, если представители одного знака по-настоящему оценят и будут искренне вам благодарны за ваше внимание, то представители другого, даже получив в качестве презента путевку на Мальдивы, могут сказать, что вы – жлоб.

Астролог Влад Росс в комментарии Главреду рассказал, каким подаркам обрадуется каждый из знаков Зодиака, и что кому дарить, дабы не попасть впросак.

Влад Росс / Главред

Овны. Представители этого знака Зодиака очень импульсивны, поэтому они по достоинству оценят сюрпризы, которые вы для них подготовите. Овны любят неожиданности, но главное – знать, чем они увлекаются в данный момент: если Овен коллекционирует марки, ищите редкие и ценные экземпляры для его коллекции, если он в восторге от катания на лыжах, дарите соответствующую экипировку, если он обожает кататься на велосипеде, дарите ему хай-тек велосипед. То есть подарок для Овна должен быть связан с его нынешней страстью. Женщины-Овны от своих мужчин любят получать яркие и страстные цветы, например, розы.

Тельцы. Тельцы – это, как правило, очень практичные и весьма консервативные люди. Они не гонятся за модой и не стараются соответствовать трендам. Тельцы предпочитают что-то классическое, проверенное временем. Мужчине-Тельцу смело дарите швейцарские часы, женщине – хороший кашемир, шубу, кухонный комбайн, скороварку. Тельцы любят подарки, которые им будут полезны, которые прослужат им годы и не будут ломаться. Кроме того, Тельцы очень любят золото и дорогие подарки. Однако путевку на Мальдивы Тельцы не оценят – им важно, чтобы подарок можно было почувствовать, "взять в руки". Ювелирные украшения из золота – это беспроигрышный вариант подарка для Тельцов.

Читайте такжеВернется старый долг: один знак Зодиака в 2020 году ждут сюрпризы – астрологБлизнецы. А вот представители этого знака как раз будут в восторге, если вы презентуете им путешествие – путевку на острова или в дальние страны. Им придутся по душе сертификаты на массаж или на полезные курсы. Близнецы не откажутся и от прыжка с парашютом или ночной экскурсии по городу. Однако представители этого знака не очень любят цветы, потому не злоупотребляйте шедеврами флористов. А вот от гаджетов Близнецы будут в восторге: они обрадуются новому телефону, смартфону или ноутбуку.

Раки. Это – самый консервативный знак Зодиака. Раки по-настоящему оценят те подарки, которые подойдут для их дома: это может быть мебель, предметы интерьера. Если вы поинтересуетесь у Рака, что ему необходимо для того, чтобы сделать более уютным свой дом или дополнить интерьер, а затем купите в подарок именно это, Рак будет очень вам признателен. Раки не любят дорогих подарков. Особенно это проявляется в супружеских отношениях, так как муж-Рак или жена-Рак обязательно возмутится: "Сколько ты денег на это потратил(-ла)!". Раки предпочитают экономный, но практичный подарок. Представителям этого знака не стоит дарить что-то кричащее и новомодное – они этого не поймут. А вот люстры, вазы и самые разнообразные предметы для дома будут для Рака лучшим подарком. Кроме того, представителям этого знака понравится, если вы презентуете им возможность отдохнуть в бане или сауне, съездить в санаторий с водными лечебными процедурами или отправиться в поездку на озера. Рак оценит разнообразную кухонную утварь, связанную с напитками: кофеварки, чайники, соковыжималками и прочее.

Львы. Кому сложно угодить, делая подарок, так это Львам. Им, что ни подари, они подумают или скажут: "Вот, снова промелочился". Представители этого знака любят роскошные и новомодные подарки. Им важно, чтобы подаренная вещь была стильной и модной, чтобы была в тренде. Готовьте такие презенты, которые смогут "погладить" эго Льва: изысканное и дорогое изделие из хрусталя, картину за 50 тысяч доллара от известного художника, смартфон последней модели, набор дорогой косметики, шикарную сумочку. От чего точно ни один Лев не откажется – от яркой красной машины: BMW, Mercedec или Audi. Женщины-Львицы очень любят Audi: мужчина, который не подарил ей автомобиль – это для нее не мужчина.

Читайте такжеДеньги с неба: астролог назвала самый удачливый знак Зодиака в 2020 годуДевы. Девы не любят больших и ярких подарков, потому что считают, что впоследствии будут зависеть от этого человека или будут ему что-то должны. Девы не любят попусту тратить свое и чужое время, потому они предпочитают заранее намекнуть о том, чего бы хотелось получить в подарок. Потому прислушивайтесь к намекам Девы, и тогда всегда будете точно знать, чем ее порадовать в данный момент времени. Девам преспокойно можно дарить деньги в конверте – они нормально к этому относятся. Также Девы оценят подарок, связанный с уютом и уборкой, например, подарочный сертификат, связанный с очищением помещения (Девы очень любят чистоту), или пылесос. Девы также оценят уточненные сумочки, перчатки и прочие аксессуары. А еще они любят хорошую канцелярию.

Весы. Представителям этого знака можно дарить все, что касается красоты: аксессуары, косметику, ювелирные изделия. Однако ювелирные изделия должны быть из серебра, потому что Весы отдают предпочтение ему, а не золоту. Хотя от белого золота они не откажутся... Весы не любят бестолковых подарков: плюшевых игрушек, безделушек, календарей и кухонной утвари. Этого им дарить не нужно. Им, как и Львам, стоит дарить продукцию Apple, автомобили (пусть не такие дорогие, как Львицам, но элегантные и стильные, небольшого размера и в спокойных пастельных тонах). Весы также оценят полученный в подарок дорогой алкоголь. Кроме того, Весы не прочь получить в подарок брендовые вещи, предметы гардероба.

Скорпионы. Главное, делая подарок Скорпиону, – "подмазать" их желание. Скорпионы часто отнекиваются, мол, ничего не надо дарить, но при этом если ты ничего не подаришь, тебя могут возненавидеть. Женщине-Скорпиону следует дарить красивое и дорогое белье, а также секс-игрушки. Представители этого знака любят изделия из дерева и кожи (пояса, куртки и т.д.). Скорпионы также оценят спреи, одеколоны, парфюмерию. Скорпионам, особенно мужчинам, свойственно так щедро пользоваться парфюмерией, что запах стоит столбом.

Стрельцы. Наилучший подарок для Стрельца – это заграничная поездка или сюрприз-вечеринка. Слишком дорогие и ценные вещи Стрельцам дарить не стоит. Главное для Стрельца – полнота ощущений, соответствие потребностям, а также пребывание в компании. Билет в кино или театр, на выставку или концерт, сертификат активности, путевка – все это порадует Стрельца. Им также придется по душе сертификат на какие-либо обучающие курсы или тренинги.

Читайте такжеСкандалисты и склочники: астролог назвал наиболее конфликтные знаки ЗодиакаКозероги. Козероги – это самый скупердяйный знак Зодиака, потому очень не любит подарки-пустышки: плюшевые игрушки, марки, декорации. Козероги ждут в подарок что-нибудь полезное и практичное, как и Тельцы: бытовая техника, кухонная утварь. Козерогам также можно подарить чемодан или чехол на IPhone и тому подобное. Они любят изделия из кожи, потому им можно подарить кожаную куртку или шапку. Также Козероги оценят экипировку, соответствующую их увлечению: например, если Козерог увлекается дайвингом, то он оценит экипировку для такого занятия или аксессуары.

Водолеи. Водолей – это тот знак Зодиака, для которого важнее внимание, а не подарок. Представители этого знака никогда не обращают внимания на цену, потому можете подарить им хоть солонку, если не боитесь рассориться потом. Даже мелкий подарок порадует Водолея, если вы подготовите его от сердца. Водолей никогда не покажет и, тем более, не упрекнет вас "не тем" подарком. Однако Водолеи обидятся, если поймут, что ваш подарок – это чисто отмазка, полнейшая дешевая бессмыслица, которую вы схватили где-то за три копейки. Но, если говорить о каких-то существенных подарках, которые придутся по душе Водолеям, то они никогда не откажутся от средств связи: телефонов, смартфонов, ноутбуков, компьютеров, "умных" часов. Водолеи оценят все, что связано с техникой, даже женщины не откажутся от беспроводных наушников, "умных" часов. Порадует их и люксовая косметика. Водолеям лучше не дарить ювелирные изделия, во всяком случае – не золотые, так как они совершенно не падки на драгоценности и не понимают прелести золота.

Рыбы. Представители этого знака – очень утонченные натуры. Практичный подарок – это не для них. Даже самый дорогой… Такой подарок может стать плевком в их душу, так как они могут расценить его, как стремление купить их. Также Рыбы всегда почувствуют, если подарок сделан просто из желания отделаться. Вообще, для Рыб лучший подарок – это эмоции, яркие впечатления. Потому они оценят билеты на выставку, в театр, на концерт, романтический ужин в ресторане, поездку на Мальдивы или в другое красивое место. От IPhone они тоже не откажутся.

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