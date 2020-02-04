Гороскоп на 4 февраля всех знаков Зодиака: губительные увлечения и жесткое "отрезвление"

Козероги сегодня могут жестко "отрезвиться" / УНИАН

Для Тельцов и Козерогов гороскоп на 3 февраля 2020 года - среда, 5 февраля (12 лунный день), мрачноватый.

Козерогам грозит жесткое "отрезвление", а Тельцам звезды посоветовали отказаться от губительных увлечений.

К чему посоветовал готовиться гороскоп на сегодня всем знакам Зодиака

Чего ожидать и чего опасаться земным знакам

Гороскоп на сегодня - Телец

Губительные привычки - не только злоупотребление алкоголем и сигаретами, но и другие, которые "затягивают", выясните, что укорачивает вашу жизнь. Можно куда-то съездить и познакомиться с интересными людьми.

Гороскоп на 4 февраля 2020 года - Дева

Найдите время для прогулок и приятных занятий - это может поднять настроение. Возможны проблемы, связанные с новой информацией.

Гороскоп на 4 февраля 2020 - Козерог

Не принимайте за истину все факты, которыми с вами делятся, вероятно, среди них есть ложь. Если влюбитесь - не отключайте мозг, иначе - возможно жесткое отрезвление.

Чего ожидать и чего опасаться водным знакам

Гороскоп на сегодня - Скорпион

Наведите порядок в своем рационе, скорее всего, там много чего лишнего. Не стесняйтесь подобрать ключ к душе человека, отношения с которым испортились.

Гороскоп на 4 февраля 2020 - Рыбы

Отложите любовные похождения и найдите время для духовного роста. Постарайтесь уберечь себя от болезней и уделите больше время отдыху.

Гороскоп на 4 февраля 2020 года - Рак

Стоит взглянуть на работу с нового ракурса. Не бойтесь менять подходы к работе. Придется приложить много усилий для того, чтобы достичь цели.

Чего ожидать и чего опасаться воздушным знакам

Гороскоп на сегодня - Весы

Возможно, пора сесть на диету или предпринять еще более кардинальные меря для укрепления здоровья. Не воспринимайте в штыки критику.

Гороскоп на 4 февраля 2020 года - Водолей

Вероятно, пора изменить "картинку" за окном - если есть возможность и желание - отправляйтесь в путешествие. Есть шанс влюбиться - не помешает осторожность.

Гороскоп на 4 февраля 2020 - Близнецы

Любовные авантюры могут вылезти боком, попытайтесь не гнать лошадей и думать головой, а не другими частями тела. Неплохо был бы пополнить запасы энергии, например, просто отлежаться дома.

Чего ожидать и чего опасаться огненным знакам

Гороскоп на 4 февраля 2020 года - Лев

Что-то может подкосить ваши отношения с любимым человеком. Не пренебрегайте домашними заботами. Рассчитывайте средства правильно и не стесняйтесь советоваться.

Гороскоп на сегодня - Стрелец

Пока лучше не решаться на очень серьезные шаги, связанные с работой. Попытайтесь как-то реформировать свою деятельность. Лучший советчик - внутренний голос.

Гороскоп на 4 февраля 2020 - Овен

Если вы решились на какую-то сделку - читайте и перечитывайте документы, а еще лучше - посоветуйтесь с экспертом. Возможна ссора с домашними, которая негативно повлияет не только на атмосферу дома, но и на вашу продуктивность на работе.

Прогноз на 4 февраля 2020 от астропсихолога Александра Бабича

Сегодня можно отправиться на отдых, спрогнозировал Александр Бабич / instagram.com/tamir.sanin

"Устали от серых будней? Тогда собирайте чемодан - самое время на отдых", - сообщил эксперт Главреду.

Напомним, в гороскопе на февраль 2020 года всех знаков Зодиака, который составил астролог Влад Росс, говорится, что "страдальцами" последнего месяца зимы могут быть Раки, Близнецы, Весы и Овны.