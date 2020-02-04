Астролог рассказал о самом скупердяйном знаке Зодиака

Козерог - самый скупердяйный знак Зодиака, поделился астролог / Скриншот

Астролог Влад Росс поделился, что Козерог является самым скупердяйным знаком Зодиака из 12.

Козерог очень не любит подарки-пустышки - плюшевые игрушки, марки, декорации, рассказал эксперт Главреду.

По словам собеседника, Козероги ждут в подарок что-нибудь полезное и практичное - бытовая техника, кухонная утварь.

"Козерогам также можно подарить чемодан или чехол на IPhone и тому подобное. Они любят изделия из кожи, потому им можно подарить кожаную куртку или шапку", - сказал эксперт.

Росс добавил, что Козероги также оценят экипировку, которая соответствует их увлечению. "…например, если Козерог увлекается дайвингом, то он оценит экипировку для такого занятия или аксессуары", - заявил астролог.

Ранее астрологи говорили, что Козерог, Рак, Водолей, Близнецы и Дева - самые холодные знаки Зодиака. Эксперты поделились, что представители этих знаков по разным причинам могут быть холодными, как лед.