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Явится новый оракул: астролог дала невероятный прогноз на февраль-2020

5 февраля 2020, 04:22

Сильные организаторские способности связаны со знаком Козерога, подчеркнула астролог.

ведическая астрология
Появился неожиданный прогноз на февраль-2020 / jyotisha.net

Астролог высшей категории Оксана Костюк рассказала, что божествами созвездия Шраваны являются Вишну и Сарасвати.

"Вишну - один из самых важных богов в Ведах, он формирует святую троицу с Шивой и Брахмой. Вишну - это свет за пределами нашего восприятия. Он - воплощение всех 12 сыновей Бога, таким образом, Вишну представляет собой зодиак. Вишну означает "тот, кто проходит через вершины", - сообщила она Главреду.

По ее словам, эта накшатра любит наводить порядок с помощью такта и умения, любыми возможными способами. Это позволяет уметь слушать, ассимилировать и размышлять о проблеме, чтобы прийти к решению. 

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Астролог подчеркнула, что именно благодаря Вишну эта накшатра получает свои сильные организаторские способности, что обычно связаны со знаком Козерога. Она не торопиться, и готова сидеть и ждать, пока не придет время.

"Луна управляет Шраваной - физическим воплощение вашей души, приливы и отливы ваших эмоций, а также ваша потребность в переменах каждый день. Луна - это контролер жизни на земле, на которой нет ничего постоянного. В Шраване ваш ум должен научиться равновесию и покою. Луна со своими растущими и убывающими циклами воплощает наш вечно изменчивый ум.Если и печаль, и радость воспринимать одинаково без привязки к эмоциям, тогда ум готов к внутреннему росту и движению в сторону высшего знания. Шравана может создавать условия для того, чтобы это произошло посредством постоянной практики и управления сознанием через медитации и созерцание тишины", - отметила ведический астролог.

Она обратила внимание, что в Шраване Козерога душа принимает новые высшие знания для того, чтобы познать духовность, ответственность перед этим миром и важность самореализации.

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"Луна считается главной и отвечает за восприимчивость и мягкость Шраваны, а Сатурн (хозяин Козерога) — за ее сохраняющий и организаторский аспект, талант оракула. Обе эти планеты тесно связаны с народными массами, поэтому Шравана обладает способностью влиять на мнение общественности", - добавила Костюк.

Напомним, ранее астролог раскрыла главную тайну февраля.

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