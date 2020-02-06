Знамение небес: астролог назвала везунчиков февраля-2020

Астролог рассказала, кому в феврале 2020-го ловить фарт и удачу / ayurveda.ru

Астролог высшей категории Оксана Костюк рассказала о том, какие основные события, которые происходят в жизни людей созвездия Шраваны.

Как рассказала она Главреду, Шравана получает удовольствие от общественных дел, обладает деловым подходом, проявляет дружеские чувства и приветливость.

"Человек будет зрелым в своих суждениях, изобретательным, будет обладать хорошими манерами и проницательными взглядом. Люди обычно умеют хорошо вести умную беседу и заставляют остальных чувствовать себя легко в их присутствии. В наши времена многие из них проводят очень много времени, разговаривая по телефону", - подчеркнула астролог.

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По ее словам, эту звезду называют звездой обучения, поскольку ее связывают с личностью богини Сарасвати, которая дарует человеку знания, таланты в сфере музыки и красноречие, а также дарит настоящее знамение небес.

"Шравана означает "слушание" и ее символ "ухо", поэтому она дает возможность слышать шабду – божественные звуки, а также смысл, который спрятан между строк. Т.е. глубокое проникновение в сказанное. Своими словами они создают магию, они способны через слова объединять людей. Люди слушают их как гуру. Также эта накшатра связана с передачей знания, но не любого знания, а только того, которое помогает живому существу выйти за пределы этого материального мира", - утверждает ведический астролог.

Эксперт в астрологии обратила внимание на то, что люди Шраваны страстно ищут, желают получить знание. Продолжают учиться на протяжении всей жизни - с самого рождения до самой смерти. И в конечном счете у этих людей обширные познания, большие библиотеки, и они готовы тратить много времени на чтение. Но им нужно время на себя, на уединение.

Читайте такжеЖуткое везение: астролог рассказала, кому пофартит сорвать джек-пот"Они прекрасные ораторы и советники. Ораторское искусство и все виды преподавания и лекторства даются людям- Шраванам легко и без усилий", - сообщила собеседница.

Она добавила, что эта накшатра обладает сильными организаторскими способностями, ей нравится устанавливать порядок посредством такта и ума всеми доступными способами. Она дает человеку способность слушать, усваивать и размышлять над проблемой, чтобы найти ее решение. Она не благоволит спешке, готова проявить терпение и ждать подходящего момента.

"Если вам нужен хороший маркетолог, который будет способен объединить людей и повести за собой, - это Шравана", - резюмировала Костюк.

Напомним, ранее астролог раскрыла главную тайну февраля.