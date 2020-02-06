Гороскоп на 6 февраля всех знаков Зодиака: губительный гнев, злобный трезвон и горечь

Для Овнов сегодня гнев может быть губительным / УНИАН

Гороскоп на 6 февраля 2020 года (14 лунный день) - на четверг - напрогнозировал Водолеям, Ракам, Рыбам и Стрельцам разные испытания.

Водолеям звезды сулят опасаться злобного трезвона, Овнам - губительного гнева, а Рыбам - золотого прокола. Стрельцы могут ощутить горечь, а Раки - подзарядиться.

К чему посоветовал готовиться гороскоп на сегодня - прогноз для всех знаков Зодиака

Что звезды пророчат воздушным знакам

Гороскоп на сегодня - Весы

Пора провести раскопки в прошлом, найти ненужный хлам и избавиться от него. Чтобы поладить с людьми - приложите усилия и научитесь не просто слушать, но и слышать.

Гороскоп на 6 февраля 2020 года - Близнецы

Если все куда-то бегут - не обязательно следовать дурному примеру, у вас есть своя голова, пользуйтесь ею. Обратите внимание на свой рацион - если питание неправильное, - можно "доиграться".

Гороскоп на 6 февраля 2020 - Водолей

Остерегайтесь наговоров недоброжелателей - злобный трезвон может испортить не только настроение. Попытайтесь делать все дела самостоятельно.

Что гороскоп 2020 пророчит водным знакам

Гороскоп на сегодня - Скорпион

Вероятно, вы забросили занятие, которое вам очень по душе. Не бойтесь настаивать на чем-то, если абсолютно уверены в своей правоте. Не тратьте деньги на то, в чем не нуждаетесь.

Гороскоп на 6 февраля 2020 года - Рак

Похоже, вы серьезно устали - отдых в окружении приятных людей может помочь "подзарядить батарею".

Читайте такжеГороскоп на 7 февраля всех знаков Зодиака: злостные уколы, досадные ошибки и схваткиНе будьте раззявой - скорее всего, на личном фронте придется лавировать.

Гороскоп на 6 февраля 2020 - Рыбы

Перестаньте экономить на себе, пора прихорошиться. Будьте предельно внимательными, прокол может оказаться "золотым".

Что гороскоп на 2020 год пророчит огненным знакам

Гороскоп на 6 февраля 2020 года - Лев

Иногда не стоит рассказывать о своих финансовых успехах. Научитесь быть для себя мудрым бухгалтером. Не включайте эмоции в ситуациях, которые можно разрулить очень тихо и мирно.

Гороскоп на сегодня - Стрелец

Не сильно распространяйтесь о своих планах, когда все воплотите в жизнь - тогда и хвастайтесь. Могут подкачать и расстроить партнеры. Можно и даже нужно налаживать контакты с полезными людьми.

Гороскоп на 6 февраля 2020 - Овен

Контролируйте эмоции, особенно - гнев, его проявление может стать губительным. Карьерные высоты не стоят того, чтобы наступать на горло кому-либо.

Что гороскоп 2020 пророчит земным знакам

Гороскоп на сегодня - Телец

Помните, что высот в карьере достигают не только благодаря профессионализму. Готовьтесь - вероятны проблемы дома, возможно, придется потревожить заначку.

Гороскоп на 6 февраля 2020 года - Дева

Не ввязывайтесь в любовные авантюры. В плане карьеры - помните, что тот, кто не рискует, не пьет шампанского.

Гороскоп на 6 февраля 2020 - Козерог

Чтобы избежать неприятностей, придется вживаться в разные роли - проявляйте гибкость. Не вздумайте выбрасывать деньги на азартные игры, лучше - потратьте средства на себя.

Совет на 6 февраля 2020-го от астропсихолога Александра Бабича

Сегодня во время застолья постарайтесь не навредить своему организму, посоветовал Александр Бабич / instagram.com/tamir.sanin

"Если сегодня у вас намечается застолье - постарайтесь не навредить своему организму", - сообщил эксперт прогноз Главреду.

Напомним, в гороскопе на 2020 год для всех знаков Зодиака, составленном астрологом Владом Россом, говорилось, что неудачниками года будут Стрельцы, Весы, Близнецы и Раки.