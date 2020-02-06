  1. Главная
  3. Гороскоп

Гороскоп на 6 февраля всех знаков Зодиака: губительный гнев, злобный трезвон и горечь

6 февраля 2020, 09:21

В 14 лунный день Ракам, вероятно, придется лавировать на личном фронте.

Для Овнов 6 февраля гнев может быть губительным - Гороскоп на 6 февраля 2020 года
Для Овнов сегодня гнев может быть губительным / УНИАН

Гороскоп на 6 февраля 2020 года (14 лунный день) - на четверг - напрогнозировал Водолеям, Ракам, Рыбам и Стрельцам разные испытания.

Водолеям звезды сулят опасаться злобного трезвона, Овнам - губительного гнева, а Рыбам - золотого прокола. Стрельцы могут ощутить горечь, а Раки - подзарядиться.

К чему посоветовал готовиться гороскоп на сегодня - прогноз для всех знаков Зодиака

Что звезды пророчат воздушным знакам

Гороскоп на сегодня - Весы

Пора провести раскопки в прошлом, найти ненужный хлам и избавиться от него. Чтобы поладить с людьми - приложите усилия и научитесь не просто слушать, но и слышать.

Гороскоп на 6 февраля 2020 года - Близнецы

Если все куда-то бегут - не обязательно следовать дурному примеру, у вас есть своя голова, пользуйтесь ею. Обратите внимание на свой рацион - если питание неправильное, - можно "доиграться".

Гороскоп на 6 февраля 2020 - Водолей

Остерегайтесь наговоров недоброжелателей - злобный трезвон может испортить не только настроение. Попытайтесь делать все дела самостоятельно.

Что гороскоп 2020 пророчит водным знакам

Гороскоп на сегодня - Скорпион

Вероятно, вы забросили занятие, которое вам очень по душе. Не бойтесь настаивать на чем-то, если абсолютно уверены в своей правоте. Не тратьте деньги на то, в чем не нуждаетесь.

Гороскоп на 6 февраля 2020 года - Рак

Похоже, вы серьезно устали - отдых в окружении приятных людей может помочь "подзарядить батарею".

Читайте такжеГороскоп на 7 февраля всех знаков Зодиака: злостные уколы, досадные ошибки и схваткиНе будьте раззявой - скорее всего, на личном фронте придется лавировать.

Гороскоп на 6 февраля 2020 - Рыбы

Перестаньте экономить на себе, пора прихорошиться. Будьте предельно внимательными, прокол может оказаться "золотым".

Что гороскоп на 2020 год пророчит огненным знакам

Гороскоп на 6 февраля 2020 года - Лев

Иногда не стоит рассказывать о своих финансовых успехах. Научитесь быть для себя мудрым бухгалтером. Не включайте эмоции в ситуациях, которые можно разрулить очень тихо и мирно.

Гороскоп на сегодня - Стрелец

Не сильно распространяйтесь о своих планах, когда все воплотите в жизнь - тогда и хвастайтесь. Могут подкачать и расстроить партнеры. Можно и даже нужно налаживать контакты с полезными людьми.

Гороскоп на 6 февраля 2020 - Овен

Контролируйте эмоции, особенно - гнев, его проявление может стать губительным. Карьерные высоты не стоят того, чтобы наступать на горло кому-либо.

Что гороскоп 2020 пророчит земным знакам

Гороскоп на сегодня - Телец

Помните, что высот в карьере достигают не только благодаря профессионализму. Готовьтесь - вероятны проблемы дома, возможно, придется потревожить заначку.

Гороскоп на 6 февраля 2020 года - Дева

Не ввязывайтесь в любовные авантюры. В плане карьеры - помните, что тот, кто не рискует, не пьет шампанского.

Гороскоп на 6 февраля 2020 - Козерог

Чтобы избежать неприятностей, придется вживаться в разные роли - проявляйте гибкость. Не вздумайте выбрасывать деньги на азартные игры, лучше - потратьте средства на себя.

Совет на 6 февраля 2020-го от астропсихолога Александра Бабича

Александр Бабич посоветовал, что сегодня во время застолья постарайтесь не навредить своему организму - Гороскоп на 6 февраля 2020 года
Сегодня во время застолья постарайтесь не навредить своему организму, посоветовал Александр Бабич / instagram.com/tamir.sanin

"Если сегодня у вас намечается застолье - постарайтесь не навредить своему организму", - сообщил эксперт прогноз Главреду.

Напомним, в гороскопе на 2020 год для всех знаков Зодиака, составленном астрологом Владом Россом, говорилось, что неудачниками года будут Стрельцы, Весы, Близнецы и Раки.

Зодиак Гороскоп 2020 Александр Бабич
Сейчас вы просматриваете новость «Гороскоп на 6 февраля всех знаков Зодиака: губительный гнев, злобный трезвон и горечь». Гороскоп на сегодня, на завтра, на месяц для всех знаков Зодиака можно прочитать в разделе «Гороскоп». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

10:02
"Трамп навсегда": президент США отреагировал на провал импичмента
10:02
Легенду Динамо и сборной Украины готовят на пост министра – СМИ
10:00
Разбросаны куски: в Италии произошел жуткий инцидент с пассажирским поездом Фото Видео
09:44
Как сделать чай очень интересным: совет эксперта Видео
09:43
Когда в Украину вернется весна: синоптик дал прогноз Видео
09:35
"О давлении речь не идет": в СБУ оценили обыски в офисе 1+1 Видео
09:21
Гороскоп на 6 февраля всех знаков Зодиака: губительный гнев, злобный трезвон и горечь Видео
09:13
Круг и Бах насилуют одинаково: почему "закон о музыке в маршрутках" давно перезрел мнение
09:01
"В родной го*ени": в Крыму паникуют из-за нехватки питьевой воды
08:52
"Мое счастье - это ты": Зеленский трогательно поздравил супругу с днем рождения
08:44
Драматический финал для Владимира Александровича неизбежен мнение
08:40
"Новое смоляное чучелко": россиянин стал "премьер-министром" "ДНР"
08:28
Зеленский планирует уволить главу МИД Пристайко - СМИ
07:58
Убийство пластического хирурга в Киеве: в полиции рассказали новые подробности Видео
07:31
В Киеве неизвестные устроили погоню и перестрелку с полицией
06:59
Коронавирус в Китае: число жертв стремительно растет
06:57
Крым для Украины уже давно потерян мнение
06:35
Рецензия на фильм Хищные птицы 2020 - Отряд самоубийц в стиле Дэдпула Видео
06:32
Знамение небес: астролог назвала везунчиков февраля-2020
06:13
Сиреневый маникюр – самый нежный маникюр 2020 фото и идеи дизайна ногтей Фото
05:57
Николь Кидман без белья сверкнула упругой грудью в расстегнутом платье
05:43
С Днем бармена – поздравления и открытки ошеломительные Видео
05:22
Шарлотка с яблоками классическая и на кефире: простые рецепты Видео
04:50
Прически на День святого Валентина 2020 – мальвинка сердце и косы фото Фото
04:31
Хейли Болдуин показала грудь откровенных фото
04:16
С Днем ангела Оксаны и Ксении – открытки и яркие поздравления
03:43
"Обречены": журналист спрогнозировал судьбу режимов Путина и Лукашенко
03:01
Половые излишества: топ-3 поз в сексе, которые любят мужчины
02:20
Можно не дожить до старости: назван самый опасный алкогольный напиток
02:01
В США умер актер Кирк Дуглас
01:39
Страшная война или интеграция с Австрией: эксперт обрисовал перспективы для Украины
00:56
Ученые установили, какие именно женщины фанатеют от секса
00:40
У патриарха Кирилла нашли часы с бриллиантами за 16 тысяч долларов
00:19
6 февраля – какой сегодня праздник: с Днем бармена и Днем Оксаны Видео
00:04
Журналист 1+1 Куксин рассказал о требованиях СБУ при обыске Видео
00:01
Game over: Сенат США принял решение по обеим статьям импичмента Трампа
05 февраля, среда
23:34
Будет еще хуже: украинцев предупредили о наглых действиях Путина в Крыму
23:17
Ткаченко назвал обыски на 1+1 давлением на свободу слова Видео
23:06
Ученые объяснили, грозит ли миру пандемия коронавируса
22:53
"Бьют по голове": Арьев агрессивно пригрозил Зеленскому Видео
22:45
Мир Наизнанку 11 сезон 2 выпуск смотреть онлайн 05-02-2020 Видео
22:36
Россия беспощадно использует Украину для испытательных кибератак - Forbes
22:07
Жуткое ДТП под Харьковом унесло жизни пятерых человек
22:04
Спираль: дата выхода и трейлер перезапуска Пилы Видео
21:55
Найгірша подруга 5 и 6 серия смотреть онлайн 05-02-2020 Видео
21:48
ВОЗ бьет тревогу: для борьбы с коронавирусом нужна баснословная сумма
21:36
ЧП с самолетом в Стамбуле: количество пострадавших возросло Видео
21:20
Выходка в ресторане: Кива спрятал детей за границей набросился на Рябошапку
20:47
Усик с юмором ответил назвавшему его обезьяной ветерану АТО
20:45
Запретили телефоны: Арахамия пожаловался на неудобства после скандала с прослушкой
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять