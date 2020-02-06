Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: злостные уколы, досадные ошибки и схватки

Львам 7 февраля звезды не советуют накалять ситуации.
Пятница, 7 февраля - 15 лунный день - может оказаться горькой для Рыб, Скорпионов, Близнецов и Козерогов. Рыб гороскоп на 7 февраля 2020 года предупредил о досадных ошибках, а Скорпионов - о денежных потерях.
Близнецам стоит опасаться схваток из-за пустяка, а Козерогам - злостных уколов.
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Гороскоп на 7 февраля 2020 года - Рыбы
Не отвлекайтесь на работе, чтобы избежать досадных ошибок. Думайте на несколько шагов вперед и берегите себя от болезней и травм.
Гороскоп на 7 февраля 2020 - Скорпион
Перед тем, как вложить деньги куда-либо, оценивайте риски и не ввязывайтесь в дела, которые "дурно пахнут", иначе - денежные потери неизбежны.
Гороскоп на завтра - Рак
Самочувствие может улучшиться, если правильно питаться и высыпаться. Перестаньте наплевательски относиться к режиму. Хорошее время, чтобы заняться домашними делами и личной жизнью.
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Гороскоп на 7 февраля 2020 - Близнецы
Упорство и спокойствие могут помочь в профессиональной деятельности. Во время общения с любимым человеком не делайте из мухи слона - можно рассориться из-за пустяка.
Гороскоп на 7 февраля 2020 года - Весы
Не используйте людей, которые вас любят. Пора расширить кругозор и заправиться новыми знаниями.
Гороскоп на завтра - Водолей
Чтобы атмосфера дома была теплой, придется проявить великодушие и терпение. Не открывайте душу незнакомцам.
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Гороскоп на 7 февраля 2020 - Дева
Пощадите мозг - дайте ему отдохнуть и хоть изредка переключайтесь на спорт. Отложите старт новых дел, есть хвосты, которые давно пора подтянуть.
Гороскоп на завтра - Козерог
Из-за проявления чувств можно оказаться целью для остроязыких людей. Сдержанность не навредит. Полученная информация может очень сильно пригодиться.
Гороскоп на 7 февраля 2020 года - Телец
Беритесь за реализацию первостепенных задач, а потом - делайте все остальное. Не стоит слишком много болтать, особенно о своих планах.
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Гороскоп на 7 февраля 2020 года - Овен
Отбросьте подозрения и не разбрасывайтесь обещаниями. Поставьте перед собой цель и идите к ней, несмотря ни на что.
Гороскоп на 7 февраля 2020 - Стрелец
День подходит для того, чтобы отделить друзей от врагов - недоброжелатель может проявить себя. Если даст о себе знать старое заболевание, не поленитесь - сходите к врачу.
Гороскоп на завтра - Лев
Новая любовь может оказаться иллюзией и ударить по энергетическому потенциалу. Не выключайте мозг и старайтесь не накалять ситуации.
Характеристика 7 февраля 2020 года астропсихолога Александра Бабича
"Постарайтесь в этот день больше проводить времени наедине с собой, по возможности, поменьше контактируйте с окружающим миром и людьми", - написал эксперт для Главреда.
Ранее астролог Влад Росс составил гороскоп на 2020 год для всех знаков Зодиака и отметил, что счастливчиками года будут четыре знака - Овен, Дева, Телец и Козерог.