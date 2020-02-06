Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: злостные уколы, досадные ошибки и схватки

Козерогов завтра могут злостно уколоть / УНИАН

Пятница, 7 февраля - 15 лунный день - может оказаться горькой для Рыб, Скорпионов, Близнецов и Козерогов. Рыб гороскоп на 7 февраля 2020 года предупредил о досадных ошибках, а Скорпионов - о денежных потерях.

Близнецам стоит опасаться схваток из-за пустяка, а Козерогам - злостных уколов.

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Гороскоп на 7 февраля 2020 года - Рыбы

Не отвлекайтесь на работе, чтобы избежать досадных ошибок. Думайте на несколько шагов вперед и берегите себя от болезней и травм.

Гороскоп на 7 февраля 2020 - Скорпион

Перед тем, как вложить деньги куда-либо, оценивайте риски и не ввязывайтесь в дела, которые "дурно пахнут", иначе - денежные потери неизбежны.

Гороскоп на завтра - Рак

Самочувствие может улучшиться, если правильно питаться и высыпаться. Перестаньте наплевательски относиться к режиму. Хорошее время, чтобы заняться домашними делами и личной жизнью.

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Гороскоп на 7 февраля 2020 - Близнецы

Упорство и спокойствие могут помочь в профессиональной деятельности. Во время общения с любимым человеком не делайте из мухи слона - можно рассориться из-за пустяка.

Гороскоп на 7 февраля 2020 года - Весы

Не используйте людей, которые вас любят. Пора расширить кругозор и заправиться новыми знаниями.

Гороскоп на завтра - Водолей

Чтобы атмосфера дома была теплой, придется проявить великодушие и терпение. Не открывайте душу незнакомцам.

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Гороскоп на 7 февраля 2020 - Дева

Пощадите мозг - дайте ему отдохнуть и хоть изредка переключайтесь на спорт. Отложите старт новых дел, есть хвосты, которые давно пора подтянуть.

Гороскоп на завтра - Козерог

Из-за проявления чувств можно оказаться целью для остроязыких людей. Сдержанность не навредит. Полученная информация может очень сильно пригодиться.

Гороскоп на 7 февраля 2020 года - Телец

Беритесь за реализацию первостепенных задач, а потом - делайте все остальное. Не стоит слишком много болтать, особенно о своих планах.

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Гороскоп на 7 февраля 2020 года - Овен

Отбросьте подозрения и не разбрасывайтесь обещаниями. Поставьте перед собой цель и идите к ней, несмотря ни на что.

Гороскоп на 7 февраля 2020 - Стрелец

День подходит для того, чтобы отделить друзей от врагов - недоброжелатель может проявить себя. Если даст о себе знать старое заболевание, не поленитесь - сходите к врачу.

Гороскоп на завтра - Лев

Новая любовь может оказаться иллюзией и ударить по энергетическому потенциалу. Не выключайте мозг и старайтесь не накалять ситуации.

Характеристика 7 февраля 2020 года астропсихолога Александра Бабича

"Постарайтесь в этот день больше проводить времени наедине с собой, по возможности, поменьше контактируйте с окружающим миром и людьми", - написал эксперт для Главреда.

Завтра лучше больше времени проводить наедине с собой, сообщил Александр Бабич / instagram.com/tamir.sanin

Ранее астролог Влад Росс составил гороскоп на 2020 год для всех знаков Зодиака и отметил, что счастливчиками года будут четыре знака - Овен, Дева, Телец и Козерог.