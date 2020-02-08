Полнолуние 2020: астролог рассказал, что можно делать

После полнолуния можно вкладываться в позитивные перемены, поделился астролог / Reuters

В воскресенье, 9 февраля, будет довольно позитивное полнолуние 2020, поэтому до четверга, 13 числа, будет весьма благоприятный период.

Почти до конца следующей недели (10-16 февраля) можно вкладывать ресурсы, энергию, время и силы в позитивные перемены, рассказал астролог Влад Росс Главреду.

По словам собеседника, это время подходит для общения с друзьями, путешествий, поездок и встреч.

"Покупки будут благоприятными и порадуют вас, если вы осуществите их с 1 по 13 февраля. После 14-го числа лучше воздержаться от важных приобретений", - сказал эксперт.

Астролог добавил, что с 16 февраля состояние гипертоников может ухудшиться, есть угроза переломов. Эксперт предупредил, что 8-10 февраля - аварийные дни.

Ранее Влад Росс составил гороскоп на 2020 год для всех знаков Зодиака. В прогнозе говорится, что везунчиками 2020-го будут ряд знаков - Козерог, Телец, Дева и Овен.