Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: скачок сексуальности и любовный подвох

Львы завтра могут столкнуться с подвохом на любовном фронте / УНИАН

В 17 лунный день - в воскресенье, 9 февраля, будет полнолуние 2020 и международный праздник - День стоматолога.

Львов и Стрельцов гороскоп на 9 февраля 2020 года предупредил об интересных событиях в личной жизни - Львам грозит любовный подвох, а Стрельцам светит скачок сексуальности.

Козерогам напророчены капканы, Тельцам – атаки, а Девы могут столкнуться с рукоприкладством.

Как гороскоп на завтра всех знаков Зодиака советует провести день

Какие советы звезды дали земным знакам

Гороскоп на завтра - Дева

Берегитесь рукоприкладства, возможно, придется постоять за себя. Не стоит реализовывать все желания, которые "генерирует" ваш желудок.

Гороскоп на 9 февраля 2020 года - Телец

Лучше подбирать слова, чем потом ломать голову, как искупить свою вину. Возможны разные атаки, старайтесь избегать потенциально опасных мест.

Гороскоп на 9 февраля 2020 - Козерог

Возможно для вас уготовлены капканы, но их можно избежать, если скрупулезно делать свою работу. Возможно, пора прихорошиться - в День стоматолога 2020 можно приодеться, сходить к парикмахеру или к косметологу. Все можно, но нужно знать меру.

Какие советы гороскоп 2020 дал водным знакам

Гороскоп на 9 февраля 2020 - Рак

В любой ситуации старайтесь руководствоваться здравым смыслом, а не эмоциями. Скорее всего, приятные люди поднимут вам настроение.

Гороскоп на завтра - Рыбы

Откажитесь от очень вредных продуктов и постарайтесь уберечь себя от травм и простуды. Возможны успехи в творчестве.

Гороскоп на 9 февраля 2020 года - Скорпион

Свежий воздух пойдет на пользу Скорпионам, но он же может уложить их в койку. Берегитесь - возможна простуда.

Какие советы гороскоп на 2020 год дал огненным знакам

Гороскоп на 9 февраля 2020 - Стрелец

Сексуальность возрастет, можно идти на свидания и наслаждаться общение с близким человеком. Прислушивайтесь к шепоту внутреннего голоса.

Гороскоп на завтра - Лев

Остерегайтесь любовного подвоха - доверяй, но проверяй. Не оставляйте без внимания даже самые мелкие травмы.

Гороскоп на 9 февраля 2020 года - Овен

Лучше не соваться в места, где есть толпа. Будьте осторожны и не дайте мошенникам обмануть себя - пока не траться крупные суммы.

Какие советы гороскоп 2020 дал воздушным знакам

Гороскоп на 9 февраля 2020 - Весы

Лучше тщательно подбирать слова, чем потом заживлять душевные раны близких. Откажитесь от еды, которая ничего, кроме лишних килограммов, не принесет организму.

Гороскоп на завтра - Близнецы

Во время общения лучше проявить мудрость - попытайтесь на наступать на "мозоли" собеседников. Откажитесь от напитков с градусом.

Гороскоп на 9 февраля 2020 года - Водолей

Найдите время для уединения - прогуляйтесь и расслабьтесь. Пока не берите на свои плечи слишком тяжелую ношу и не пытайтесь воплотить в жизнь грандиозный план.

Напомним, полнолуние в феврале 2020 по Киеву наступит в 09:33. Астролог Влад Росс говорил, что февральское полнолуние будет довольно позитивным, поэтому до 13 числа можно вкладывать энергию, время, ресурсы и силы в позитивные перемены.