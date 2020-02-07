"Счастливая любовь и интрижки": астролог дала любовные советы на февраль 2020

Скорпион нужно сделать что-то стоящее, а не тратить пылкую активность на интрижки, спрогнозировала астролог / УНИАН

Российский астролог Василиса Володина составила гороскоп на февраль 2020 года и дала трем знакам Зодиака любовные советы.

Эксперт в Instagram поделилась, что любой недуг Весов способна исцелить счастливая любовь, а причиной болезни может стать неудачный роман.

Володина добавила, что Скорпион не стоит распыляться на интрижки.

В гороскопе также говорится, что Скорпионам необходимо сделать что-то стоящее, а не тратить свою пылкую активность на дурацкие развлечения.

Астролог спрогнозировала, что Близнецам рано огорчаться в любви, но рано радоваться на работе.

Ранее гороскоп на февраль 2020 года составил астролог Влад Росс. Эксперт прогнозировал, что Весам грозит негативный период, Скорпионам светит фарт, а Близнецы в дороге могут попасть в драматические ситуации.