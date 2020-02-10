Обряд на любовь на 14 февраля: астролог рассказала, что делать

Чтобы провести обряд на любовь, понадобятся две свечи и две ленты, сказала астролог / УНИАН

Накануне пятницы, 14 февраля (отмечается День святого Валентина 2020), можно провести обряд для укрепления любви и скорого замужества - понадобятся две свечи и две ленты.

Для того, чтобы провести обряд на замужество и любовь, понадобятся свечи синего и красного цветов, и ленты таких же цветов, рассказала астролог Эфа Форина Обозревателю.

По словам собеседницы, на красной ленте нужно написать свое имя, а на синей - имя мужчины.

"…складываем ленты вместе и кладем под подушку в ночь с 13 на 14 февраля", - поделилась эксперт.

Астролог добавила, что утром в День Валентина 2020 нужно достать ленты, связать ими свечи и завязать 12 узлов. "…зажигаем свечи, произносим 12 раз свое имя и имя мужчины. Затем проводим 15-минутную медитацию, в которой представляем себя и мужчину вместе", - сказала собеседница.

Ранее астролог и нумеролог Игорь Мехеда говорил, что в 2020 году еще будут пять дней силы, на протяжении которых можно загадывать желания. Эксперт отметил, что весной и осенью будет два дня силы и один - зимой.