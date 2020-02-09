  1. Главная
  3. Гороскоп

Обряд на замужество на 14 февраля: астролог посоветовала, что делать

9 февраля 2020, 05:22

Обряд на любовь нужно начинать проводить 13 февраля, сообщила эксперт.

Чтобы провести обряд на любовь, понадобятся две свечи и две ленты, сказала астролог - День святого Валентина 2020
Чтобы провести обряд на замужество, понадобятся две свечи и две ленты, сказала астролог / УНИАН

Накануне пятницы, 14 февраля (отмечается День святого Валентина 2020), можно провести обряд для укрепления любви и скорого замужества - понадобятся две свечи и две ленты.

Для того, чтобы провести обряд на замужество и любовь, понадобятся свечи синего и красного цветов, и ленты таких же цветов, рассказала астролог Эфа Форина Обозревателю.

По словам собеседницы, на красной ленте нужно написать свое имя, а на синей - имя мужчины.

"…складываем ленты вместе и кладем под подушку в ночь с 13 на 14 февраля", - поделилась эксперт.

Астролог добавила, что утром в День Валентина 2020 нужно достать ленты, связать ими свечи и завязать 12 узлов. "…зажигаем свечи, произносим 12 раз свое имя и имя мужчины. Затем проводим 15-минутную медитацию, в которой представляем себя и мужчину вместе", - сказала собеседница.

Ранее астролог и нумеролог Игорь Мехеда говорил, что в 2020 году еще будут пять дней силы, на протяжении которых можно загадывать желания. Эксперт отметил, что весной и осенью будет два дня силы и один - зимой.

астролог День святого Валентина обряд Эфа Форина
Сейчас вы просматриваете новость «Обряд на замужество на 14 февраля: астролог посоветовала, что делать». Гороскоп на сегодня, на завтра, на месяц для всех знаков Зодиака можно прочитать в разделе «Гороскоп». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

06:19
Мода 2020 – в моде желтые пальто, кейпы и яркие пальто в клетку фото
05:45
Страх резкой девальвации: эксперт оценил сценарий обрушения гривны
05:22
Обряд на замужество на 14 февраля: астролог посоветовала, что делать
05:11
Маникюр на День святого Валентина – топ 8 идей для маникюра на 14 февраля
04:40
Поздравления с Днем стоматолога – короткие, в прозе, стихах и картинки
04:12
"Продала любимого пса": в Сети троллят купившую квартиру за миллион Новосад
03:43
Хочешь землю – покажи, откуда деньги: Милованов рассказал о проверках покупателей земли Видео
03:28
Витамин Е – для чего и как принимать главный витамин красоты Видео
03:05
От изнуряющего зноя до шквалов с градом: синоптик дал жаркий прогноз на лето
02:39
"Допросить Порошенко": зам Рябошапки пролил свет на расследование по Иловайску
02:10
Как компенсировать ночной недосып: сомнолог дал важный совет
01:52
"Отец зарождения олигархата": "матерый волк" Кравчук попросил не шутить с землей Видео
01:24
"Готовы к прорыву": политолог предупредил о подлости Кремля
01:01
Разумков ответил на слухи и оценил свои отношения с Зеленским и Богданом
00:34
Первая леди Украины покорила Сеть лаконичным нарядом в Ватикане Фото
00:19
9 февраля – какой сегодня праздник: с Днем стоматолога и Оскар 2020 Видео
08 февраля, суббота
23:57
"Отбили почку": экс-узник боевиков "ДНР" указал на предателей среди участников обмена
23:42
"Это случайно": суд избрал меру пресечения девушке, убившей инструктора тира Видео
23:21
Выстрелы и взрыв: стали известны результаты штурма торгового центра в Таиланде Видео
23:00
Прически 2020 на День святого Валентина - французская коса водопад и булочка фото Фото
22:51
"Не можем ждать выбором": посол США в РФ рассказал о важном поручении Трампа
22:23
"Не будем вылавливать": Загороднюк объяснил изменение возраста призыва
22:20
Отбор на Евровидение 2020 Украина: Результаты голосования 08-02-2020 Видео
22:00
Младенец пролетел несколько метров: под Запорожьем пьяный водитель сбил коляску на "зебре" - жуткое видео
21:32
"Мировоззренческий кризис": в МИД Украины раскритиковали новую санкционную процедуру СЕ
21:13
От +7 до -17: синоптик пообещала украинцам температурные качели Видео
21:00
В Минцифре похвастались результатами запуска "Дии"
20:37
Стрельба в Таиланде: спецназ приступил к штурму торгового центра
20:06
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: скачок сексуальности и любовный подвох
20:05
"Вы что, ожидали": Джемелев поставил на место жаждущих днепровской воды в Крыму
19:46
В Украине раздадут 9 миллионов гривен: кто получит
19:44
На Полтавщине женщина свела счеты с жизнью из-за огромного долга по кредиту Видео
19:34
Рыбные котлеты из хека, минтая и щуки: крутейшие рецепты Видео
19:29
Умер Орсон Бин: причины смерти, фильмография и биография актера
19:16
"Нехватка рабочей силы": в НБУ рассказали о росте зарплат украинцев
19:09
"Никто не сможет избежать смерти": таиландский стрелок оставил послание в Facebook Видео
18:51
"Е*учий совок": в России пенсионеры подрались из-за порошка Видео
18:30
Не хватило 12 секунд: известны шокирующие подробности гибели Брайанта
18:24
Полнолуние 2020: астролог рассказал, что можно делать Видео
18:20
Маникюр 2020 – самый нежный сиреневый маникюр с блеском и перламутром фото Фото
18:11
Мать в психбольнице: появились скандальные данные о девушке-стрелке из Полтавы Видео
18:00
Евровидение-2020: смотреть онлайн Нацотбор в Украине 08-02-2020 Видео
17:58
В масштабном ДТП в Венгрии погибли и пострадали украинцы
17:50
Синоптик насулил Украине зимнее бабье лето Видео
17:38
Стрельба в Таиланде: число жертв возросло - СМИ Видео
17:32
Никаких скидок: Путин "плюнул в лицо" дружбе с Лукашенко
17:16
СМИ узнали подробности бойни в Донецке: кто устроил кровавую расправу
17:07
Ограбить за 53 часа: трое украинцев вынесли 37 млн грн из 23 банкоматов Сбербанка
16:59
"Президент мира": Зеленский похвастался после встречи с папой Франциском Видео
16:50
Что смотреть - лучшие сериалы февраля 2020 Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять