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Гороскоп на 10 февраля всех знаков Зодиака: ответка за грешки, ножи в спину и выпендреж

10 февраля 2020, 08:54

Рыбам, возможно, сегодня придется "использовать плавники в качестве оружия".

Скорпионам сегодня - 10 февраля - грозит ответка за грешки - Гороскоп на 10 февраля 2020 года
Скорпионам сегодня грозит ответка за грешки / Reuters

Для Весов, Водолеев, Близнецов и Скорпионов гороскоп на 10 февраля 2020 года - понедельник (18 лунный день), нерадужный.

Весам напророчены "ножи в спину", Близнецам - выпендреж партнеров. Водолеям - "похудение" кошелька, а Скорпион - ответка за грешки.

Какие советы гороскоп на сегодня дает всем знакам Зодиака

Что насоветовано водным знакам

Гороскоп на 10 февраля 2020 года - Рыбы

Можно заняться интеллектуальным трудом, но не стоит все сведения принимать за чистую монету. Возможно, придется "использовать плавники в качестве оружия" - не позволяйте никому незаслуженно вас обижать.

Гороскоп на 10 февраля 2020 - Скорпион

За грешки придется отвечать - все тайное становится явным.

Читайте такжеГороскоп на завтра всех знаков Зодиака: сексуальные связи и денежный нежданчикНе отказывайтесь от физического труда, он облагораживает.

Гороскоп на сегодня - Рак

Можете пополнить копилку, а можете и порадовать себя новой вещичкой. Не рассчитывайте, что творчество сразу принесет золотые горы.

Что гороскоп на 2020 год насоветовал земным знакам

Гороскоп на 10 февраля 2020 - Телец

Если есть необходимость - можно поменять работу. Копите энергию - могут навалиться проблемы.

Гороскоп на 10 февраля 2020 года - Дева

Не бойтесь показывать свой ораторский талант. Рвение к цели - это хорошо, но, скорее всего, добежать к ней не получится - придется иди медленно, но уверенно.

Гороскоп на сегодня - Козерог

Избегайте неприятных собеседников. Будьте осторожнее дома - можете сами создать себе проблему. Не летите к цели.

Что гороскоп 2020 насоветовал воздушным знакам

Гороскоп на 10 февраля 2020 года - Близнецы

Подготовьтесь быть аккуратными и сдержанными - могут выпендриваться партнеры и дети. Откажитесь от больших нагрузок - организм может дать сбой.

Гороскоп на 10 февраля 2020 - Водолей

Принимайте решения только тогда, когда будете в чем-то полностью уверенны - сомневаетесь - попытайтесь найти причины. Из-за рассеянности кошелек может немного "похудеть".   

Гороскоп на сегодня - Весы

Следите за самочувствием и не доводите дело до болезни - попытайтесь зарядиться витаминами. Будьте бдительны - "нож в спину" может засадить тот, от кого вы этого не ожидали.

Что гороскоп на 2020 год насоветовал огненным знакам

Гороскоп на сегодня - Овен

Пока звезды не советуют делать резкие телодвижения на карьерном фронте - занимайтесь привычными делами. Возможно, кому-то из вашего окружения не стоит всецело доверять.

Гороскоп на 10 февраля 2020 - Лев

Если старая работа надоела или чем-то не устраивает - пора размещать резюме и подбирать вакансии.

Читайте также"Счастливая любовь и интрижки": астролог дала любовные советы на февраль 2020Не засиживайтесь дома - можно отлично провести время на улице и, желательно, в хорошей компании.

Гороскоп на 10 февраля 2020 года - Стрелец

Может навалиться уйма разных дел - проявите стойкость. Можно вкладывать деньги в недвижимость и отправляться в дальнюю дорогу.

Какой совет на 10 февраля 2020 всем знакам Зодиака дал астропсихолог Александр Бабич

Александр Бабич сказал, что 10 февраля очень хорошо начать что-то изучать - Гороскоп на 10 февраля 2020 года
Сегодня очень хорошо начать что-то изучать, сказал Александр Бабич / instagram.com/tamir.sanin

"День благоприятен для восприятия новой информации, очень хорошо начать что-то изучать или получить новые навыки", - написал Бабич Главреду.

Ранее астролог Влад Росс составил гороскоп на февраль 2020 для всех знаков Зодиака. В прогнозе говорится, что "прунами" последнего месяца зимы будут Козероги, Тельцы, Рыбы и Стрельцы.

Зодиак Гороскоп 2020 Александр Бабич
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