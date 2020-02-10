Астролог рассказала, стоит ли устраивать свадьбу 14 февраля 2020

Регистрация брака 14 февраля 2020 принесет гармонию в будущую семью / Фото pixabay.com

14 февраля 2020 станет станет очень благоприятным днем для любых событий, в том числе и для романтических - таких, как свадьба. Об этом рассказала астролог Людмила Халанская и посоветовала отложить все начинания на вечер Дня Святого Валентина.

По ее словам, начало процесса является очень важным, так как от него зависят все события, которые произойдут в процессе.

"Вечер 14 февраля 2020 года - наиболее оптимальное время для благоприятного течения процессов, которые вы в это время решите начать. Говоря проще, гороскоп начатых вечером 14 февраля дел и событий будет гармоничным", - написала Халанская в своем блоге на Обозревателе.

При этом астролог развенчала "красивые" даты - 02.02.2020 и 20.02.2020. Это не благоприятные дни для свадьбы в феврале 2020. По словам эксперта, гороскопы этих дней содержат напряжённые планетарные аспекты и не обещают успешного развития событий.

Напомним, ранее астролог Эфа Форина рассказала, что накануне пятницы, 14 февраля (отмечается День святого Валентина 2020), можно провести обряд для укрепления любви и скорого замужества. Для того, чтобы провести обряд на замужество и любовь, понадобятся свечи синего и красного цветов, и ленты таких же цветов.