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Гороскоп на 13 февраля всех знаков Зодиака: плюсик в карму, изгаженная репутация и поиски кукловода

13 февраля 2020, 08:54

В День радио Рыбам насулили приятности разного "калибра".

Стрельцы сегодня могут получить возможность заработать плюсик в карму – Гороскоп на 13 февраля 2020 года
Стрельцам может выпасть возможность заработать плюсик в карму / Reuters

Рыбам и Скорпионам в четверг, 13 февраля – праздник Всемирный день радио и 21 лунный день – может улыбнуться удача, могут реализоваться их небанальные желания.

Стрельцам гороскоп на 13 февраля 2020 года напророчил возможность заработать плюсик в карму, а Тельцов звезды предупредили об угрозе – их репутация может быть изгажена.

Какой гороскоп на сегодня составлен для всех знаков Зодиака

Что светит огненным знакам

Гороскоп на сегодня – Стрелец

Возможно, придется проявить неумолимость в делах. Не бойтесь делиться знаниями, это принесет не только "плюсик в карму".

Гороскоп на 13 февраля 2020 года – Лев

Не бойтесь избавляться от разного старья – не только от материального.

Читайте такжеГороскоп на День Валентина всех знаков Зодиака: любовный подвиг и карьерный барьерВероятно, пока стоит воздержаться от эпатажа.

Гороскоп на 13 февраля 2020 – Овен

Иногда не стоит себя жалеть, вы способны на большее. На работе мир не сошелся клином, разнообразьте свою жизнь.

Что земным знакам спрогнозировал гороскоп 2020

Гороскоп на 13 февраля 2020 года – Дева

Перед тем, как выдвигать какие-то обвинения, все тщательно проверьте, чтобы не опростоволоситься. Проявите креативность в делах.

Гороскоп на 13 февраля 2020 – Телец

Легкомыслие лучше "отключить" – если думать перед тем, как что-то делать и говорить, завистников можно лишить шанса испортить вашу репутацию.

Гороскоп на сегодня – Козерог

Не ищите поводы увильнуть от работы – сделал дело – гуляй смело. Новые люди в вашем окружении могут сделать жизнь лучше.

Что водным знакам спрогнозировал гороскоп на 2020 год

Гороскоп на 13 февраля 2020 года – Рак

Личная жизнь может наладиться, и отношения с любимым человеком могут стать чуть ли не завидными. Не придумывайте сами себе проблемы.

Гороскоп на 13 февраля 2020 – Скорпион

Не отвергайте интересные предложения, но все тщательно проверяйте. Если вас просят - подавайте руку помощи.

Гороскоп на сегодня – Рыбы

Скорее всего, удача будет на вашей стороне, и можно рассчитывать на приятности разного "калибра". Найдите время для любимого человека.

Что воздушным знакам спрогнозировал гороскоп 2020

Гороскоп на сегодня – Водолей

Не лучший день, чтобы лихачить на дороге. Будьте предельно осторожны и одевайтесь по погоде. Не позволяйте "кукловоду" манипулировать вами.

Гороскоп на 13 февраля 2020 года – Весы

Скорее всего, настроение будет "не ахти" – постарайтесь сами себя успокоить. Лучше не подписывать бумаги, которыми на вас накладываются какие-либо обязательства.

Гороскоп на 13 февраля 2020 – Близнецы

Прогресс в делах может зависеть не только от обстоятельств, но и от настроения, будьте к этому готовы. В любви неуместна спешка.

Что всем знакам Зодиака посоветовал астропсихолог Александр Бабич

"Позитивный день для заключения браков, союз будет крепким и счастливым", – поделился эксперт с Главредом.

Александр Бабич спрогнозировал, что сегодня можно заключать брак – Гороскоп на 13 февраля 2020 года
Сегодня можно заключать брак, спрогнозировал Александр Бабич / instagram.com/tamir.sanin

Ранее был обнародован гороскоп на февраль 2020 года для всех знаков Зодиака от астролога Влада Росса. Эксперт спрогнозировал, что неудачи на протяжении последнего месяца зимы грозят Весам, Близнецам, Ракам и Овнам.

Зодиак Гороскоп 2020 Александр Бабич День радио
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