Гороскоп на Сретение всех знаков Зодиака: путч в личке и буря страсти

В Сретение 2020 Овнам грозит путч в личной жизни / УНИАН

В субботу, 15 февраля – праздник по православному календарю Сретение Господне 2020, а по народному – Громница (22 лунный день), может оказаться страстной для Львов и Овнов.

Львам гороскоп на 15 февраля 2020 года напрогнозировал бурю страстей, а Овнам – путч в личной жизни.

Какой гороскоп на завтра составлен на праздничный день для всех знаков Зодиака

Гороскоп 2020: что светит огненным знакам

Гороскоп на 15 февраля 2020 – Лев

Откажитесь от хвастовства и не прикрывайтесь именами покровителей. Не задирайте нос и попытайтесь быть "поближе к народу".

Гороскоп на завтра – Овен

Крепитесь, личная жизнь может перевернуться с ног на голову. Интуиция может обостриться – пользуйтесь ситуацией.

Гороскоп на 15 февраля 2020 года – Стрелец

Иногда перемены – к лучшему, но в праздник не спешите отправлять свою жизнь в новое русло. Не обязательно всю работу сваливать на свои плечи.

Гороскоп на 2020 год: что светит водным знакам

Гороскоп на завтра – Рыбы

Не разбрасывайтесь идеями, их могут подхватить и раскрутить ваши коллеги. Не позволяйте себе расслабляться на работе – худшие качества быстрее замечают, чем лучшие.

Гороскоп на 15 февраля 2020 года – Рак

Нерешенные проблемы оставьте на более благоприятный день. Может ухудшиться самочувствие. Попытайтесь отдохнуть и телом, и душой.

Гороскоп на 15 февраля 2020 – Скорпион

Идеи могут умыкнуть, не швыряйтесь ими. Пора придумать, как пополнить запасы сил. Уделите время самым любимым.

Гороскоп 2020: что светит земным знакам

Гороскоп на 15 февраля 2020 года – Козерог

Необдуманное кокетство может повлечь неожиданные последствия. Личная жизнь может измениться. Не бесите коллег.

Гороскоп на 15 февраля 2020 – Телец

Любовный фронт порадует – возможны приятности. Вкладывайте в дела душу и попытайтесь не действовать на эмоциях.

Гороскоп на завтра – Дева

Иногда бездействие может принести меньше вреда, чем какое-то действие. Недоброжелатели способны на гадости, помните это.

Гороскоп на 2020 год: что светит воздушным знакам

Гороскоп на 15 февраля 2020 – Весы

Откажитесь от изменений во внешности и будьте очень внимательными – как дома, так и в дороге. Остерегайтесь надувательства.

Гороскоп на 15 февраля 2020 года – Водолей

Состояние здоровья может ухудшиться, не навредите сами себе – постарайтесь отказаться от всяких вредностей. Держитесь подальше от потенциальных опасностей, в частности, обходите стороной толпу.

Гороскоп на завтра – Близнецы

Доброжелательность на работе может принести "плюшки". Возможно, лучше воздержаться от очень серьезных шагов.

Совет на Сретение 2020 от астропсихолога Александра Бабича

Завтра можно путешествовать, спрогнозировал Александр Бабич / instagram.com/tamir.sanin

"Отличное время для путешествий. Вы смело можете планировать поездки на длительные строки", – поделился эксперт с Главредом.

Напомним, в гороскопе на февраль 2020 года для всех знаков Зодиака, который составил астролог Влад Росс, говорится, что на протяжении месяца неудачи грозят Ракам, Близнецам, Весам и Овнам.