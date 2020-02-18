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Гороскоп на 18 февраля всех знаков Зодиака: новый патрон, прозрение в карьере и "пожары" на работе

18 февраля 2020, 09:32

Сегодня Овнам стоит сначала браться за "горящие дела".

Овнам завтра – 18 февраля – грозят пожары на работе – Гороскоп на 18 февраля 2020 года
Овнам сегодня грозят "пожары" на работе / УНИАН

Ракам гороскоп на 18 февраля 2020 года – вторник, 24/25 лунный день – спрогнозировал прозрение в карьере, а Львам – амурное знакомство.

Водолеям звезды напророчили нового патрона, а Овнов предупредили о возможных "пожарах" на работе.

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Гороскоп на сегодня – Козерог

Не время расставаться с накопленными деньгами и ввязываться в конфликты. Перестаньте рыться в прошлом и представлять, что "было бы, если бы…". Не планируйте на этот день подвиги.

Гороскоп на 18 февраля 2020 года – Телец

Не накаляйте ситуации и не ввязывайтесь в разборки с руководством – отношения очень легко испортить.

Читайте такжеГороскоп на завтра всех знаков Зодиака: гадостный провтык, подкопы врагов и предательствоЗаймитесь чем-то приятным.

Гороскоп на 18 февраля 2020 – Дева

Не тратьте крупные суммы на то, что вы не планировали покупать. Ищите новые источники информации, она может стать вашим щитом.

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Гороскоп на сегодня – Весы

Покопайтесь в себе, вероятно, где-то зарыты таланты, которые не были раскрыты. Живите своим умом. 

Гороскоп на 18 февраля 2020 года – Водолей

Общайтесь и присматривайтесь к новым людям, вероятно, среди них найдется ваш новый патрон. Не сильно придирайтесь к знакомым, возможно, они намного лучше, чем вы думаете.

Гороскоп на 18 февраля 2020 – Близнецы

Если хотите выпить шампанского – самое время рисковать. Если есть шанс взяться за перспективные дела – не прохлопайте его. 

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Гороскоп на сегодня – Рыбы

Не скрывайте умения, но показывайте их в подходящей ситуации. Не принимайте решения на эмоциях. Опасайтесь потенциальных опасностей.

Гороскоп на 18 февраля 2020 – Скорпион

Лучше отсидеться дома и разложить чувства по полочкам. Вероятно, появится повод для вечеринки.

Гороскоп на 18 февраля 2020 года – Рак

Могут открыться глаза на факты, которых вы не замечали. Прозрение в карьере может повлечь приятные изменения – можно взяться за свое дело. Не стесняйтесь советоваться.

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Гороскоп на 18 февраля 2020 – Лев

Проблемы возможны, но вы царственно их преодолеете. Готовьтесь блистать – и амурное знакомство обязательно будет.

Гороскоп на 18 февраля 2020 года – Стрелец

В вашем окружении есть люди, которые так и норовят просочиться в ваше сердце. Возможны романы. Из-за конфликта с руководством вероятны новые проблемы.

Гороскоп на сегодня – Овен

Постарайтесь не браться за дела, которые не очень важные, если есть то, что реально "горит". Если чувствуете, что нуждаетесь в помощи, – лучше попросите о ней и не мучайтесь в одиночку.

Что астропсихолог Александр Бабич посоветовал на 18 февраля 2020 всем знакам

"В этот день избежите конфликтов и ссор, все сказанные слова могут обернуться для вас не самой лучшей энергией", – сообщил эксперт Главреду.

Александр Бабич посоветовал сегодня избегать ссор – Гороскоп на 18 февраля 2020 года
Сегодня избегайте ссор, посоветовал Александр Бабич / instagram.com/tamir.sanin

Ранее астролог Влад Росс предупредил, что 18-22 февраля – после того, как Солнце войдет в Рыбы и произойдет соединение Луны с Плутоном, Сатурном и Марсом в Козероге – ожидается ужасный период, возможны депрессии.

Зодиак Гороскоп 2020 Александр Бабич
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