Гороскоп на 19 февраля всех знаков Зодиака: гадостный провтык, подкопы врагов и предательство

Сегодня Стрельцов могут предать / Reuters

В среду, 19 февраля, – 25/26 лунный день – лучше быть очень внимательными Девам и Козерогам. Дев гороскоп на 19 февраля 2020 года предупредил о подкопах врагов, а Козерогов о возможном гадостном "провтыке".

Стрельцам грозит предательство, Водолеям – бури в личной жизни, Близнецам – подрыв репутации, а Весы и Рыбы могут завязать новый роман.

Что напророчил гороскоп на сегодня для всех знаков Зодиака

Какие события светят воздушным знакам

Гороскоп на 19 февраля 2020 года – Близнецы

Воздержитесь от любых метаний и отложите новые дела. Изменение решений может привести к подрыву репутации.

Гороскоп на 19 февраля 2020 – Весы

Возможно, вы и не планировали ничего серьезного, но у флирта будут последствия – может завязаться новый роман.

Читайте такжеГороскоп на завтра всех знаков Зодиака: случайный интим, капканы и изменаПостарайтесь поддержать близкого человека, если он будет в этом нуждаться.

Гороскоп на сегодня – Водолей

Не позвольте эмоциям взять верх над разумом и не давайте себя в обиду, особенно, если наезды незаслуженные. Идите на уступки, и в личной жизни не будет бурь.

Какие события гороскоп 2020 напрогнозировал земным знакам

Гороскоп на 19 февраля 2020 года – Дева

Берегитесь подкопов врагов – будьте внимательными и рассудительными. Научитесь прощать ошибки и себе, и окружающим.

Гороскоп на 19 февраля 2020 – Козерог

Можно потратить накопленные деньги на то, что вы давно хотели прикупить. Спешка во время работы с документами противопоказана. Возможен гадостный "провтык".

Гороскоп на сегодня – Телец

Решительные шаги в делах пока стоит отложить или просчитать все до мельчайших "блох" и посоветоваться со всеми, с кем только можно. Не дайте эмоциям выйти на первый план.

Какие события гороскоп на 2020 год напрогнозировал огненным знакам

Гороскоп на 19 февраля 2020 года – Овен

Не рассчитывайте на руку помощи, лучше все сделайте сами. Резкость может помешать в достижении цели.

Гороскоп на 19 февраля 2020 – Стрелец

В личной жизни возможно предательство. На работе может появиться новое плечо, на которое можно будет опереться.

Гороскоп на сегодня – Лев

Возможны проблемы в общении, однако их можно избежать, если больше слушать и меньше говорить. В вашей жизни может появиться новый интересный человек.

Какие события гороскоп 2020 напрогнозировал водным знакам

Гороскоп на 19 февраля 2020 года – Скорпион

Уступки помогут избежать баталий на работе и дома. Будьте мудрее. Займитесь делом, которое вас окрыляет.

Гороскоп на 19 февраля 2020 – Рак

Не обделяйте вниманием любимых людей, они в нем нуждаются. На работе возможны новые победы.

Гороскоп на сегодня – Рыбы

Возможны завалы, но вы их разгребете и будете довольны проделанной работой. Могут завязаться новые серьезные отношения.

Какой совет на 19 февраля 2020 всем знакам Зодиака дал астропсихолог Александр Бабич

"Идеальное время для занятий искусством, вы можете как продолжить свои старые проекте, так и найти себя в чем-то новом", – написал эксперт для Главреда.

Сегодня – идеальное время для занятий искусством, сказал Александр Бабич / instagram.com/tamir.sanin

Ранее астролог Влад Росс сообщил, что 17 февраля начинается период ретроградного Меркурия, и в это время, в частности, стоит воздержаться от важных дел. Меркурий будет ретроградным до 10 марта.