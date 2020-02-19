Cлучайный интим, капканы, измена: какие угрозы прочит гороскоп на завтра

Девы завтра могут угодить в капканы / УНИАН

Всемирный день социальной справедливости и 26/27 лунный день – четверг, 20 февраля, Близнецам не стоит куролесить, им противопоказан случайный интим.

Дев гороскоп на 20 февраля 2020 года предупредил о капканах, а Стрельцов об измене.

Чего ждать, на что рассчитывать и чего опасаться – гороскоп на завтра для всех знаков Зодиака

С чем могут столкнуться земные знаки

Гороскоп на 20 февраля 2020 года – Телец

Не спешите расставаться с деньгами, покупайте только то, без чего нельзя обойтись. На работе не тратьте время болтовню.

Гороскоп на 20 февраля 2020 – Дева

Возможно, недруги уже расставили капканы – берегитесь и действуйте предельно мудро. Возможно, кошелек немного похудеет.

Гороскоп на завтра – Козерог

Присмотритесь к людям, которых подпустили очень близко, возможно, рядом кто-то не тот. Недопонимания можно избежать, если поговорить по душам.

О каких вызовах гороскоп на 2020 год предупредил воздушные знаки

Гороскоп на 20 февраля 2020 года – Весы

Можно спасти отношения, которые казались разрушенными. Неплохо было бы куда-то съездить и хорошенько отдохнуть. Возможны проблемы из-за спешки.

Гороскоп на 20 февраля 2020 – Водолей

Постарайтесь не есть сомнительную еду и не пить много алкоголя – так вероятность отравления можно свести к нулю. Возможно, бюджет неожиданно пополнится.

Гороскоп на завтра – Близнецы

Пазлы могут сложиться – возможны приятности в делах и в личной жизни. Будьте осмотрительны и не ведитесь на случайный интим.

О каких вызовах гороскоп 2020 предупредил водные знаки

Гороскоп на 20 февраля 2020 года – Рак

Можно прикупить нужные для работы вещи. В сфере карьеры не бойтесь искать новые тропы для достижения целей.

Гороскоп на 20 февраля 2020 – Рыбы

Лучше отсидеться в укромном местечке и отказаться от поездок. Займитесь обустройством дома. Прислушивайтесь к тому, что говорит внутренний голос, а не подлизы.

Гороскоп на завтра – Скорпион

Есть шанс улучшить отношения с теми, с кем вы грызлись. "Включите" проницательность. Можно поделиться обязанностями.

О каких вызовах гороскоп на 2020 год предупредил огненные знаки

Гороскоп на 20 февраля 2020 года – Стрелец

Возможно, вы получите заманчивое деловое предложение, но не спешите его принимать. Вероятны измены и разочарования в людях, которых вы считали экспертами.

Гороскоп на 20 февраля 2020 – Лев

Найдите время для прогулки на свежем воздухе. Возможны нежданчики - не тупите и прислушивайтесь к внутреннему голосу.

Гороскоп на завтра – Овен

Если есть завалы – не бойтесь приступать к их разбору, у вас все получиться – главное соблюдать спокойствие. Пока не вытаскивайте из заначки крупную сумму.

Совет на 20 февраля 2020-го для всех знаков Зодиака от астропсихолога Александра Бабича

"Если вы планировали ремонт, то сегодня самое время его начать, процесс пойдет быстро и качественно", - сообщил он Главреду.