Когда ретроградный Меркурий 2020, и что нельзя делать: советы астролога

В период ретроградного Меркурия 2020 лучше воздержаться от запуска новых проектов, спрогнозировал астролог / Скриншот

C понедельника, 17 февраля, Меркурий (покровитель торговли и коммерции) станет ретроградным – очередной период ретроградного Меркурия продлится до 10 марта 2020-го.

Такой период категорически неблагоприятен для запуска новых проектов, поделился прогнозом с Главредом астролог Влад Росс.

Собеседник предупредил, что возможен мировой финансовый кризис или обвал рынков.

Ретроградный Меркурий 2020. От чего астролог советует отказаться:

От начала важных дел;

От важных покупок;

От переезда;

От подписания важных документов;

От перехода на новую работу.

Эксперт добавил, что, как снег на голову, могут свалиться инвестиционные проблемы.

Напомним, Влад Росс составил гороскоп на февраль 2020 для всех знаков Зодиака. В прогнозе говорится, что "страдальцами" последнего зимнего месяца могут быть Раки, Близнецы, Весы и Овны.

Справка. Ретроградный Меркурий – это период, когда, как кажется наблюдателям с Земли, планета после замирания в одной точке начинает движение в обратном направлении.