Когда ретроградный Меркурий 2020, и что нельзя делать: советы астролога

В Меркурий ретроградный 2020 не стоит запускать новые проекты, посоветовал эксперт.
C понедельника, 17 февраля, Меркурий (покровитель торговли и коммерции) станет ретроградным – очередной период ретроградного Меркурия продлится до 10 марта 2020-го.
Такой период категорически неблагоприятен для запуска новых проектов, поделился прогнозом с Главредом астролог Влад Росс.
Собеседник предупредил, что возможен мировой финансовый кризис или обвал рынков.
Ретроградный Меркурий 2020. От чего астролог советует отказаться:
- От начала важных дел;
- От важных покупок;
- От переезда;
- От подписания важных документов;
- От перехода на новую работу.
Эксперт добавил, что, как снег на голову, могут свалиться инвестиционные проблемы.
Напомним, Влад Росс составил гороскоп на февраль 2020 для всех знаков Зодиака. В прогнозе говорится, что "страдальцами" последнего зимнего месяца могут быть Раки, Близнецы, Весы и Овны.
Справка. Ретроградный Меркурий – это период, когда, как кажется наблюдателям с Земли, планета после замирания в одной точке начинает движение в обратном направлении.