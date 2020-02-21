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Гороскоп на 21 февраля всех знаков Зодиака: подсечка врага, горькие провтыки и рост сексапильности

21 февраля 2020, 07:00

Водолеям в Международный день родного языка 2020 нельзя паниковать.

День родного языка 2020 может оказаться неприятным для двух знаков Зодиака – Гороскоп на 21 февраля 2020 года
Для двух знаков Зодиака День родного языка 2020 может оказаться неприятным / Reuters

В пятницу, 21 февраля (27/28 лунный день), – Международный день родного языка 2020 – Весы, Раки и Овны могут столкнуться с разными неприятностями.

Раков и Весов гороскоп на 21 февраля 2020 года предупредил о возможном горьком провтыке, а Овнов – о подсечке врага. Очень позитивный прогноз для Водолеев – им спрогнозирован рост сексапильности.

Какой гороскоп на сегодня составлен для всех знаков Зодиака

Что ждет в праздник воздушные знаки

Гороскоп на сегодня – Водолей

Не сдерживайте свою сексуальную энергию, для нее нужно найти правильное русло. Паника не поможет разрулить дела, держите себя в руках.

Гороскоп на 21 февраля 2020 года – Близнецы

Не бойтесь проявлять инициативу, она не всегда наказуема.

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Гороскоп на 21 февраля 2020 – Весы

Не слишком активничайте, руководство может это не сильно заценить. Присматривайтесь к деталям, чтобы исключить возможность горького "провтыка".

Что земным знакам напророчил гороскоп 2020

Гороскоп на сегодня – Дева

Готовьтесь снова доказывать, что вы можете намного больше, чем кажется на первый взгляд. Вероятная денежная приятность.

Гороскоп на 21 февраля 2020 года – Козерог

Не вкладывайтесь в чужие проекты. Не стоит отступать при появлении первых же преград. Если понадобится помощь – вам есть на кого рассчитывать.

Гороскоп на 21 февраля 2020 – Телец

Не хватайтесь за новые дела – подтяните хвосты. Будьте последовательны и целеустремленные, тогда все получится.

Что водным знакам напророчил гороскоп на 2020 год

Гороскоп на 21 февраля 2020 года – Скорпион

Если сильно захотеть, можно положить конец старым конфликтам и начать отношения с чистого листа. Не пренебрегайте советами мудрых людей.

Гороскоп на 21 февраля 2020 – Рак

Не позвольте никому испортить вам настроение, позитив поможет преодолеть препятствия. Отложите в сторону важные дела, а если не получится – будьте предельно внимательными. Возможно, ваша ставка сыграет.

Гороскоп на сегодня – Рыбы

Отношения могут испортиться, но не просто так, возможно, накопилось много причин для этого. Не бойтесь проталкивать свои идеи.

Что огненным знакам напророчил гороскоп 2020

Гороскоп на сегодня – Лев

Не бойтесь общаться с новыми людьми, скорее всего, вас ждет успех. Отложите любовные похождения на другой день.

Гороскоп на 21 февраля 2020 года – Овен

Скрупулезно подходите к работе, возможно, кто-то уже придумал, как сделать вам подсечку. Возможно, будет сложно найти общий язык с людьми, не усугубляйте ситуацию.

Гороскоп на 21 февраля 2020 – Стрелец

Круг друзей может расшириться. Отношения с коллегами могут немного испортиться из-за недопонимания.

Какой совет на 21 февраля 2020-го астропсихолог Александр Бабич дал всем знакам Зодиака

Александр Бабич посоветовал, что можно купить ту вещь, о которой вы мечтали – Гороскоп на 21 февраля 2020 года
Сегодня можно купить ту вещь, о которой вы мечтали, посоветовал Александр Бабич / instagram.com/tamir.sanin

"Самое время приобрести вещь, о которой давно мечтаете, на ваших финансах покупка отобразиться только позитивно", – сообщил Бабич Главреду.

Гороскоп 2020 Александр Бабич День родного языка
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