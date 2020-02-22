Гороскоп на 22 февраля всех знаков Зодиака: едкая критика, крах мечты и ядовитые подколы

В субботу Овнам не стоит обращать внимание на мелкие проколы близких.
В субботу и 28/29 лунный день Весам, Близнецам, Водолеям и Стрельцам гороскоп на 22 февраля 2020 года насулил досадные неприятности.
Стрельцам спрогнозированы ядовитые подколы, Водолеям – исхудание кошелька, Близнецам – крах мечты, а Весам – едкая критика.
О чем предупреждает гороскоп на сегодня 12 знаков Зодиака
Какой гороскоп на 2020 составлен земным знакам
Гороскоп на 22 февраля 2020 года – Телец
Денежные вопросы противопоказано решать впопыхах. Отключайте мозг и попытайтесь все анализировать. Возможны важные знакомства.
Гороскоп на 22 февраля 2020 – Дева
Вряд ли сомнительные дела принесут большой доход. Воздержитесь от травмоопасных дел. Попытайтесь ни с кем не спорить.
Гороскоп на сегодня – Козерог
Не пытайтесь в чем-либо переубедить человека, который вас не слышит. Возможны мелкие неприятности дома и на работе.
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Гороскоп на 22 февраля 2020 – Близнецы
Мечты могут разбиться о реальность, не расстраивайтесь. Если вы одиноки, – не бойтесь открыть сердце достойному человеку.
Гороскоп на 22 февраля 2020 года – Водолей
Отложите решение денежных проблемы и не совершайте крупные покупки, – так есть шанс уберечься от исхудания кошелька.
Гороскоп на сегодня – Весы
Критика не всегда заслуженная, но она подталкивает человека к развитию, помните это. Не унывайте, придут лучшие времена.
Какой гороскоп на 2020 год составлен огненным знакам
Гороскоп на 22 февраля 2020 года – Лев
Судьба может подбросить приятности – денег в кошельке, вероятно, станет больше. Попытайтесь найти общие интересы с любимым человеком.
Гороскоп на 22 февраля 2020 – Овен
Постарайтесь не обращать внимание на мелкие провтыки близких, так и вы будете спокойнее, и близких не обидите. Берегите здоровье.
Гороскоп на сегодня – Стрелец
Из-за искренности можно нарваться на ядовитые подколы, постарайтесь красиво ответить. Есть шанс достичь важной договоренности и познакомиться поближе с нужным человеком.
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Гороскоп на 22 февраля 2020 года – Рыбы
Держите нервы при себе, ни к чему хорошему они не приведут. Отложите новые дела и доведите до финиша начатые. Откажитесь от конфликтов.
Гороскоп на 22 февраля 2020 – Скорпион
Не разбрасывайтесь острыми словами, - можно нанести серьезную рану. Есть шанс подняться по карьерной лестнице.
Гороскоп на сегодня – Рак
Смотрите в будущее – не пытайтесь заполучить все и сразу. Будьте готовы к общению с человеком, который может вас заинтересовать.
Какой совет на 22 февраля 2020 для всех знаков Зодиака дал астропсихолог Александр Бабич
"Сегодня хороший день позвонить сестре или брату и поблагодарить их, за то, что они являются вашей семьей", – сообщил эксперт Главреду.