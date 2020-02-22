Гороскоп на 22 февраля всех знаков Зодиака: едкая критика, крах мечты и ядовитые подколы

В выходной мечте Близнецов грозит крах / Reuters

В субботу и 28/29 лунный день Весам, Близнецам, Водолеям и Стрельцам гороскоп на 22 февраля 2020 года насулил досадные неприятности.

Стрельцам спрогнозированы ядовитые подколы, Водолеям – исхудание кошелька, Близнецам – крах мечты, а Весам – едкая критика.

О чем предупреждает гороскоп на сегодня 12 знаков Зодиака

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Гороскоп на 22 февраля 2020 года – Телец

Денежные вопросы противопоказано решать впопыхах. Отключайте мозг и попытайтесь все анализировать. Возможны важные знакомства.

Гороскоп на 22 февраля 2020 – Дева

Вряд ли сомнительные дела принесут большой доход. Воздержитесь от травмоопасных дел. Попытайтесь ни с кем не спорить.

Гороскоп на сегодня – Козерог

Не пытайтесь в чем-либо переубедить человека, который вас не слышит. Возможны мелкие неприятности дома и на работе.

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Гороскоп на 22 февраля 2020 – Близнецы

Мечты могут разбиться о реальность, не расстраивайтесь. Если вы одиноки, – не бойтесь открыть сердце достойному человеку.

Гороскоп на 22 февраля 2020 года – Водолей

Отложите решение денежных проблемы и не совершайте крупные покупки, – так есть шанс уберечься от исхудания кошелька.

Гороскоп на сегодня – Весы

Критика не всегда заслуженная, но она подталкивает человека к развитию, помните это. Не унывайте, придут лучшие времена.

Какой гороскоп на 2020 год составлен огненным знакам

Гороскоп на 22 февраля 2020 года – Лев

Судьба может подбросить приятности – денег в кошельке, вероятно, станет больше. Попытайтесь найти общие интересы с любимым человеком.

Гороскоп на 22 февраля 2020 – Овен

Постарайтесь не обращать внимание на мелкие провтыки близких, так и вы будете спокойнее, и близких не обидите. Берегите здоровье.

Гороскоп на сегодня – Стрелец

Из-за искренности можно нарваться на ядовитые подколы, постарайтесь красиво ответить. Есть шанс достичь важной договоренности и познакомиться поближе с нужным человеком.

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Гороскоп на 22 февраля 2020 года – Рыбы

Держите нервы при себе, ни к чему хорошему они не приведут. Отложите новые дела и доведите до финиша начатые. Откажитесь от конфликтов.

Гороскоп на 22 февраля 2020 – Скорпион

Не разбрасывайтесь острыми словами, - можно нанести серьезную рану. Есть шанс подняться по карьерной лестнице.

Гороскоп на сегодня – Рак

Смотрите в будущее – не пытайтесь заполучить все и сразу. Будьте готовы к общению с человеком, который может вас заинтересовать.

Какой совет на 22 февраля 2020 для всех знаков Зодиака дал астропсихолог Александр Бабич

Сегодня стоит поблагодарить брата или сестру за то, что они – ваша семья, сказал Александр Бабич / instagram.com/tamir.sanin

"Сегодня хороший день позвонить сестре или брату и поблагодарить их, за то, что они являются вашей семьей", – сообщил эксперт Главреду.