Деньги идут в руки: астролог назвала везунчиков февраля-2020

Водолеи имеют более уживчивую природу, чем Козероги / jyotisha.net

По словам астролога высшей категории Оксаны Костюк, лунное созвездие Дхаништха относится ко всему, что можно назвать хорошей жизнью.

"Очень трудно определить личность Дхаништхи в какие-то категории. В ее природе есть множество различных аспектов, делающих ее одной из наиболее экспрессивных накшатр", - рассказала она Главреду.

По ее словам, у Дхаништхи есть способность приспосабливаться к любой ситуации, в которой она оказывается, а встреча с таким человеком покажет многогранность талантов и разносторонность личности.

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Люди с Дхаништой - это сильные личности. Они бесстрашны, связаны обязательствами и желают быть наказанными за свои проступки. Они ведут жизнь одиночки, но обычно это их собственный выбор.

"Управляющая планета Марс - планета отваги и действия. Марс позволяет людям-одиночкам исполнять свои дхармические обязанности. Они должны победить своих внутренних демонов и внешних врагов (материальные желания). Марс - это воин, который защищает, и его главная роль здесь - защищать от разрушительных желаний, той силы, которая мешает душе расти. Марс также проявит невероятную отвагу в сопровождении души в то время, как она привыкает к новому духовному направлению. Храбрость и мудрость связывают эту накшатру с воинами, вооружением, военным персоналом и экстремальными видами спорта", - утверждает ведический астролог.

Она напомнила, что Сатурн (хозяин Козерога и Водолея) имеет отношение к настойчивости, дисциплине и организаторским способностям Дхаништхи. Обычно она ставит перед собой долгосрочные цели, которые выполняет любой ценой.

"Дхаништха решает трудную задачу по гармонизации влияний Марса и Сатурна. Т.к. энергия Марса в ней абсолютна очищена, Дхаништха может мудро и конструктивно использовать энергию (Марс) и течение времени (Сатурн). Это умение дает возможность применять свои способности для получения богатства. Дхаништха понимает ритм жизни, и ее способность придерживаться этого ритма позволяет извлечь все лучшее, что может предложить Вселенная", - говорит эксперт.

Читайте такжеОбухом по голове: в феврале придет феерический успех – астрологОна добавила, что люди с Дхаништой в Козероге хотят быть ответственными в своей жизни и будут стремиться исполнять свои обязанности, для них будет очень легко погрузиться в то, что делают другие - в семью, в друзей, детей, родителей, и они могут потерять из виду то, что они сами хотят. Дханишта Водолея хочет взять на себя ответственность за мир, за земные проблемы и экологию.

"Больше проблем в данном отношении имеет та часть Дхаништхи, которая расположена в Козероге, по сравнению с той, что расположена в Водолее. Все потому, что Водолей имеет более уживчивую природу, чем Козерог", - резюмировала астролог Оксана Костюк.

Напомним, ранее астролог дала рецепт успеха в феврале.