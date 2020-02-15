Деньги идут в руки: астролог назвала везунчиков февраля-2020

Водолеи имеют более уживчивую природу, чем Козероги, подчеркнула астролог.
По словам астролога высшей категории Оксаны Костюк, лунное созвездие Дхаништха относится ко всему, что можно назвать хорошей жизнью.
"Очень трудно определить личность Дхаништхи в какие-то категории. В ее природе есть множество различных аспектов, делающих ее одной из наиболее экспрессивных накшатр", - рассказала она Главреду.
По ее словам, у Дхаништхи есть способность приспосабливаться к любой ситуации, в которой она оказывается, а встреча с таким человеком покажет многогранность талантов и разносторонность личности.
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Люди с Дхаништой - это сильные личности. Они бесстрашны, связаны обязательствами и желают быть наказанными за свои проступки. Они ведут жизнь одиночки, но обычно это их собственный выбор.
"Управляющая планета Марс - планета отваги и действия. Марс позволяет людям-одиночкам исполнять свои дхармические обязанности. Они должны победить своих внутренних демонов и внешних врагов (материальные желания). Марс - это воин, который защищает, и его главная роль здесь - защищать от разрушительных желаний, той силы, которая мешает душе расти. Марс также проявит невероятную отвагу в сопровождении души в то время, как она привыкает к новому духовному направлению. Храбрость и мудрость связывают эту накшатру с воинами, вооружением, военным персоналом и экстремальными видами спорта", - утверждает ведический астролог.
Она напомнила, что Сатурн (хозяин Козерога и Водолея) имеет отношение к настойчивости, дисциплине и организаторским способностям Дхаништхи. Обычно она ставит перед собой долгосрочные цели, которые выполняет любой ценой.
"Дхаништха решает трудную задачу по гармонизации влияний Марса и Сатурна. Т.к. энергия Марса в ней абсолютна очищена, Дхаништха может мудро и конструктивно использовать энергию (Марс) и течение времени (Сатурн). Это умение дает возможность применять свои способности для получения богатства. Дхаништха понимает ритм жизни, и ее способность придерживаться этого ритма позволяет извлечь все лучшее, что может предложить Вселенная", - говорит эксперт.
Читайте такжеОбухом по голове: в феврале придет феерический успех – астрологОна добавила, что люди с Дхаништой в Козероге хотят быть ответственными в своей жизни и будут стремиться исполнять свои обязанности, для них будет очень легко погрузиться в то, что делают другие - в семью, в друзей, детей, родителей, и они могут потерять из виду то, что они сами хотят. Дханишта Водолея хочет взять на себя ответственность за мир, за земные проблемы и экологию.
"Больше проблем в данном отношении имеет та часть Дхаништхи, которая расположена в Козероге, по сравнению с той, что расположена в Водолее. Все потому, что Водолей имеет более уживчивую природу, чем Козерог", - резюмировала астролог Оксана Костюк.
Напомним, ранее астролог дала рецепт успеха в феврале.