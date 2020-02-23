УкрРус
  1. Главная
  3. Гороскоп

Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: тирания, грызня и мощная защита

23 февраля 2020, 13:07

Масленица 2020 для ряда знаков Зодиака начнется не очень радужно.

Один знак Зодиака может неожиданно влюбиться – Гороскоп на 24 февраля 2020 года
Девы могут неожиданно влюбиться / УНИАН

В понедельник, 24 февраля (1/2 лунный день), начинается Масленица 2020, но этот день не для всех может оказаться празднично светлым – Рыбы могут столкнуться с грызней, Козероги могут проявить себя как семейные тираны, а Весы способны разбрасываться убийственными словам.

Светлый гороскоп на 24 февраля 2020 года для Дев и Водолеев – первый знак может неожиданно влюбиться, а второму знаку спрогнозирована мощная защита.

Какие угрозы насулил гороскоп на завтра – к чему готовиться всем знаками Зодиака

Угрозы дня – о чем звезды предупреждают воздушные знаки

Гороскоп на завтра – Водолей

У вас будет мощная защита высших сил, но не стоит ввязывать в неприятные истории. Прислушивайтесь к разумным советам.

Гороскоп на 24 февраля 2020 года – Близнецы

Делитесь опытом и помогайте тем, кто в этом нуждается, но лучше советом, чем деньгами. Пока стоит экономить.

Гороскоп на 24 февраля 2020 – Весы

В любых делах придерживайтесь правил – так есть шанс избежать травм. Слова могут убить теплые чувства – постарайтесь не говорить гадости.

Угрозы дня – о чем гороскоп 2020 предупреждает земные знаки 

Гороскоп на завтра – Дева

Не бойтесь делать то, что захотите. Смело отправляйтесь на разные мероприятия и будьте готовы очаровывать собеседников.

Гороскоп на 24 февраля 2020 года – Козерог

Признайте, что вы не можете всегда быть правы, – не будьте для своей семьи тираном и отношения точно улучшатся. Возможно, придется отказаться от слишком дорогой покупки.

Гороскоп на 24 февраля 2020 – Телец

Есть шанс по-другому взглянуть на жизнь и многое понять, но для этого нужно прислушаться к мнению мудрых людей. Планы могут разрушиться, не психуйте.

Угрозы дня – о чем гороскоп на 2020 год предупреждает водные знаки

Гороскоп на завтра – Скорпион

Некоторые сведения не должны знать конкуренты, постарайтесь случайно их не выдать. Не стоит впадать в детство, но можно вспомнить самые приятные моменты.

Гороскоп на 24 февраля 2020 – Рыбы 

В личной жизни возможна грызня, попытайтесь заминать конфликты. Возможно, дела не удастся доделать, но это не значит, что их нужно и вовсе бросить, подождите, всему свое время.

Гороскоп на 24 февраля 2020 года – Рак

Если есть повод или его нет – прихорошитесь, и настроение улучшиться. Вы можете сами решить, какая судьба будет у ваших отношений.

Угрозы дня – о чем гороскоп 2020 предупреждает огненные знаки

Гороскоп на завтра – Овен

Не разбрасывайтесь силами и вниманием, лучше все силы направить на какое-то одно дело. Будьте дружелюбнее и ваше окружение может пополнить интересная личность.

Гороскоп на 24 февраля 2020 года – Стрелец

Не придирайтесь к окружающим по пустякам, иначе – возможны неприятности. Если вы задумали что-то смелое и боитесь действовать в одиночку – подключайте друзей.

Гороскоп на 24 февраля 2020 – Лев

Будьте сговорчивее и не бойтесь озвучивать проблемы, которые вас беспокоят. Оберегайте свой дом. 

Совет на 24 февраля 2020 от астропсихолога Александра Бабича

Можно отнести панихиду в церковь за свой род, сказал Александр Бабич – Гороскоп на 24 февраля 2020 года
Александр Бабич сказал, что можно отнести панихиду в церковь за свой род / instagram.com/tamir.sanin

"Хороший день, чтобы отнести панихиду в церковь за свой род", – написал эксперт Главреду.

Зодиак Гороскоп 2020 Александр Бабич Масленица 2020
Сейчас вы просматриваете новость «Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: тирания, грызня и мощная защита». Гороскоп на сегодня, на завтра, на месяц для всех знаков Зодиака можно прочитать в разделе «Гороскоп». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

14:40
Кабмин подготовил неприятный сюрприз украинским аграриям
14:17
"С*ка подснежники в феврале": NASA шокировало фотографиями тающей Антарктиды
14:00
В Японии умер еще один пассажир Diamond Princess: что известно
13:45
Движение на "синей" линии метро остановили: в Киеве человек упал на рельсы
13:31
"Пошли на х*й!": Кива поздравил с 23 февраля
13:29
Министр Скалецкая рассказала всю подноготную о жизни в Новых Санжарах Видео
13:10
Посёрбал и больничный оформил: назван самый опасный молочный продукт
13:07
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: тирания, грызня и мощная защита Видео
12:54
Бунт и ненависть на Буковине: вернувшейся из Китая семье устроили травлю Видео
12:51
В Кремле рассказали о новом "дерзком" увлечении Путина
12:22
Обсервация в Новых Санжарах: иностранке понадобилась помощь медиков
11:47
В Украину вернут "коронавирусный" вагон: что известно Видео
11:45
На границе Украины завернули еще двоих российских пропагандистов
11:34
Действия профнепригодной Скалецкой - прямая вина Зеленского мнение
11:08
Ледяной дождь и адский шторм: Украину накроют шквалы и метели
11:02
Выбежал весь в крови: в Запорожье жестоко зарезали наркобарона
10:45
"Мертвые" ячейки: в Слуге народа объяснили, почему не нанимают уборщиц
10:41
Без контакта: ученые подтвердили еще один способ передачи убийственного коронавируса
10:37
Украине не удастся спастись от коронавируса мнение
10:26
"Средневековые варвары": жители Новых Санжар ответили на обвинения Видео
09:52
"С*ки, на передовую их": в Запорожье разгорелся скандал из-за "шабаша престарелых пилоток"
09:50
Как чувствует себя доллар: аналитики дали прогноз курса на неделю
09:01
Скандальный мюнхенский план для Украины: автор "12 шагов" объяснил, что это было Видео
08:58
В Китае выявили опасное свойство китайского коронавируса Видео
08:51
Зеленскому пора избавляться от Гончарука и Ко мнение
08:17
Прожорливый китайский вирус: заболело шокирующее количество человек
07:31
"Три раза упал на пистолет": смерть в доме Кожары переквалифицировали в убийство
06:57
Языковой вопрос толкает Украину к распаду на несколько огрызков мнение
06:40
Блины на молоке и не только: как готовить тонкие и пышные блинчики с уматовыми начинками Видео
06:25
Масленица 2020 – открытки и поздравления вкусные
05:55
Модная обувь 2020 весна – в моде желтая обувь и туфли Мэри Джейн: фото Фото
05:20
"Наша территория": в Киеве предложили дать особый статус Кубани и Брянской области
04:49
Масленица 2020 – что приготовить и что делать в Масленичную неделю Видео
04:23
Женские стрижки для круглого лица - самые модные прически 2020: фото Фото
03:45
Эксперты рассказали, кому нельзя есть гречку
02:58
Закопал живьем: в РФ объявился подросток-"серийный убийца"
02:10
"Спасибо, под*очил": "сочная" Кищук засветила соски в микротопе
01:27
От опухолей до бесплодия: названа смертельная опасность из магазина
00:54
Скандал на Нацотборе на Евровидение: группа TVORCHI обвинила в отключении звука Видео
00:40
Порадовать знакомую: украинца задержали с ударной дозой препаратов для потенции
00:01
23 февраля – какой сегодня праздник: что делать в Прохоров день Видео
22 февраля, суббота
23:58
Боксер Беринчик блестяще защитил титул WBO International: эффектное видео Видео
23:39
Вблизи Львова грузовой поезд переехал пенсионерку
23:16
В Ялте устроили военный парад с детьми к 23 февраля: абсурдные фото
23:00
Мужские стрижки 2020 - самые модные мужские прически на длинные волосы: фото Фото
22:55
В МВД заявили о желании вновь эвакуировать украинцев из Уханя Видео
22:33
Ушел из жизни советский футболист украинского происхождения
22:26
Кто поедет на Евровидение: Go-A- биография победителя Видео
21:48
"Роды будут проходить в машине": эксперт шокировал новшествами медреформы с 1 апреля
21:22
"Санжарцы, держитесь!": Комаровский посетил взбунтовавшиеся Новые Санжары Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять