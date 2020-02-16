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Властелины славы и удачи: астролог рассказала, кого ждет фантастическое везение в феврале

16 февраля 2020, 05:40

Таланты и дарования позволят добиться поставленной цели, говорит астролог.

ведическая астрология
Таланты и дарования позволят добиться поставленной цели / regeneratione.ru

Лунное созвездие Дхаништха дарует яркие черты: дерзость, решительность, авантюрность, и в то же время надежность, стойкость, хорошие организаторские способности, сообщила астролог высшей категории Оксана Костюк.

Как рассказала она Главреду, человек легко дарит подарки, но в его характере присутствует жадность. Он отважен, безрассуден в действиях, его трудно убедить в чем-либо. 

"Личности Дхаништхи обладают даром выслушать, проницательностью и восприятия истины, но могут быть несправедливы, опрометчивы и высокомерны. Люди Дхаништхи имеют отвагу и смелость, они ничего не избегают, никаких проблем и ситуаций, они не уходят от проблемы, они с честью встречаются лицом к лицу", - говорит астролог.

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По ее словам, также они могут защитить других от опасностей: "Дхаништха — это накшатра сотрудничества. Они способны объединить ресурсы, все таланты и дарования, которыми обладают сами или другие, чтобы направить их к одной хорошей цели".

Эксперт подчеркнула, что люди Дхаништхи имеют хорошие способности для реализации, сопровождения, поддерживания проектов, также они могут отлично мотивировать других, чтобы те объединились в общей работе над проектом. 

"Чаще всего удача, слава и признание, которую дарует Дхаништха, связана с дальними странами. Они хорошо проявляют себя в физическом труде (благодаря сочетанию ♂ и ♄) и в создании карьеры. У них есть способность говорить то, что другие не говорят.  И это делает их отличными советниками, т.к. они зрят в корень и могут озвучивать проблему", - подчеркнула ведический астролог.

Она дала главные характеристики для людей Дхаништха:

  • Будучи хорошими собеседниками, они всегда могут очень быстро успокоить другого человека.
  • Дхаништха всегда имеют способность настраиваться на какой-то источник. И наиболее важно здесь то, на какой ресурс она настроится. 
  • Люди Дхаништхи очень многогранны, у них много талантов и они способны на различные пути самовыражения.
  • Имеют хорошее чувство ритма и любят музыку, танцы и пение.
  • Хороши в спорте, так как ритм и координация – ключевые вещи в большинстве видов спорта. Особенно это справедливо по отношению к легкой атлетике, играм с мячом и гимнастике, где необходима грация.

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Напомним, ранее астролог дала рецепт успеха в феврале.

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