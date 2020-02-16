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Гороскоп на сегодня всех знаков Зодиака: чем грозит день покровительницы мрака

16 февраля 2020, 14:56

Сегодня - день Гекаты, день ущербной Луны. Он опасен и непредсказуем.

Луна
23-й лунный день опасен в эмоциональном плане / Фото pixabay.com

В воскресенье, 16 февраля, Луна убывающая, 23-й лунный день – его называют днем Гекаты, покровительницы мрака и ночных кошмаров. Этот день считается тяжелым и опасным, может наступить апатия и уныние, все валится из рук, есть риск пуститься в авантюры или устроить скандал. Эксперты советуют гнать от себя негативные эмоции и стараться себя контролировать – всему виной нехватка энергии, ведь Луна постепенно убывает.

Что 12 знакам Зодиака напрогнозировал гороскоп на сегодня

Чего ждать от дня Гекаты земным знакам

Гороскоп на сегодня – Телец

Звезды советую беречь нервы, день будет полон сюрпризов, причем не всегда приятных. Старайтесь не приглашать посторонних на семейный ужин.

Гороскоп на 16 февраля 2020 года – Козерог

Избегайте конфликтов. Как бы вы не старались, вы все равно проиграете. Внимательно фильтруйте информацию, она может оказаться неправдивой. Девиз дня – "Не все то золото, что блестит".

Гороскоп на 16 февраля 2020 – Дева

Вечер хорош для свиданий – флиртуйте, радуйтесь жизни. Однако, не забывайте о своих домашних обязанностях.

Какой день сегодня светит огненным знакам

Гороскоп на 16 февраля 2020 года – Овен

Удача на вашей стороне. Овны смогут неожиданно получить прибыль, однако стоит помнить, что вокруг много завистников.

Гороскоп на сегодня – Лев

День хорош для решения финансовых проблем. Если вы давно хотите сменить работу – настало время рассылать резюме.

Гороскоп на 16 февраля 2020 – Стрелец

Звезды советуют вспомнить о семье, если вы поссорились с кем-то из родственников – помиритесь. А еще уделите время своим талантам и творческому развитию.

Какой день гороскоп 2020 обещает воздушным знакам

Гороскоп на 16 февраля 2020 года – Близнецы

День проблемный для любовной сферы. Не верьте клятвам и обещаниям – за ними может таиться корыстный интерес.

Гороскоп на 16 февраля 2020 – Водолей

Водолеев ждут неудачи в любви. И хотя звезды обещают много ярких эмоций сегодня вечером, не стоит строить планы на будущее, все это – мимолетные романы.

Гороскоп на сегодня – Весы

Не ввязывайтесь в авантюры, слушайте внутренний голос. Следует тщательно обдумывать и планировать свой каждый шаг.

Какой день гороскоп на 2020 год обещает водным знакам

Гороскоп на 16 февраля 2020 года – Скорпион

День принесет Скорпионам много хлопот. Вечером вы будете полностью истощены. Стоит позаботиться о своем здоровье.

Гороскоп на сегодня – Рак

На Раков сегодня попробуют оказать давления все – и члены семьи, и друзья, и сотрудники на работе. День эмоционально тяжелый. Звезды советуют избегать конфликтов и сохранять спокойствие.

Гороскоп на 16 февраля 2020 – Рыбы

Удачный день для путешествий. Но не отправляйтесь путь в одиночестве. Стоить взять с собой близкого человека, тогда приятные эмоции гарантированы.

Напомним, ранее российский астролог Василиса Володина поделилась гороскопом на февраль 2020 года. Эксперт написала, что любой недуг Весов может исцелить счастливая любовь.

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