Богатство, власть и слава: астролог назвала баловней Фортуны февраля 2020

Астролог назвала баловней Фортуны в феврале / astrologiya108.com

По словам астролога высшей категории Оксаны Костюк, теневой стороной созвездия Дхаништхи являются сильные материальные наклонности.

У этих людей может проявится неуемная страсть к приобретениям всякого рода от материального богатства до власти и славы ради удовлетворения своей гордыни, которая приводит к жадности и язвительности, рассказала она Главреду.

Астролог подчеркнула, что тенденция самолюбования также не лучшая сторона этой накшатры.

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Если Марс в карте неблагоприятен, то личности Дхаништхи могут быть бессердечны, мстительны, не слишком разборчивы в средствах для достижения своей цели, пояснила она.

"Поскольку Сатурн управляет обоими знаками, в которых расположилась Дхаништха (Козерог и Водолей), люди, находящиеся под влиянием этой накшатры, должны культивировать терпение и настойчивость, иначе им будет сложно пройти те испытания, которые выпадут на их долю в первой части жизни", - сообщила ведический астролог.

Эксперт отметила, что если человек не имеет силы справляться со своими желаниями, что очень редко происходит в юном возрасте и молодости, то его жизнь будет полной приключений, причем не в позитивном смысле слова.

Марс считается самой неблагоприятной планетой для брачной гармонии. Для счастливой семейной жизни им нужен равный партнер.

Здоровье: проблемы со спиной, сердцем, коленями и лодыжками, артрит, гипертония.

Животное по Кама-сутре – львица. В сексуальном плане этот тип не очень хорошо взаимодействует с другими накшатрами, за исключением львиных/тигриных накшатр: 14.Читры (08.10-22.10), 16. Вишакхи (04.11-17.11) и 25. Пурвапхадрапады (02.03-16.03).

Она не очень увлечена сексуальными достижениями, несмотря на это, может иметь многочисленных партнеров.

Дхаништха активизируется в 26, 35, 38, 39, 44, 64 и 74 года, добавила астролог.

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Напомним, ранее астролог рассказала, кого ждет фантастическое везение в феврале.