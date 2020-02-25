Гороскоп на 25 февраля для всех знаков Зодиака: пожирающая власть и тайные лиходеи

Трем знакам Зодиака в праздничный день может быть несладко / УНИАН

Львам в Международный день блина 2020 – во вторник, 25 февраля, напророчен сладкий день.

Несладко в праздник может быть Рыбам, Козерогам и Стрельцам – их гороскоп на 25 февраля 2020 года для всех знаков Зодиака предупредил о разных неприятностях.

Рыб предупредили о тайных лиходеях, Стрельцов о пожирающей власти, а Козерогов о крутых виражах в любви.

Что земным, воздушным, огненным и водным знакам Зодиака спрогнозировано на сегодня

Какой прогноз сделан для земных знаков

Гороскоп на 25 февраля 2020 года – Телец

Может вылезти серьезная хворь, лучше не пытайтесь лечиться при помощи Интернета – обратитесь к врачу. Наступает пора экспериментов.

Гороскоп на 25 февраля 2020 – Дева

Не требуйте от близких чего-то невероятного, будьте снисходительнее. Похоже, придется делать что-то новенькое.

Гороскоп на сегодня – Козерог

В любви возможны крутые виражи – возможен взлет или падение. Придумайте, что можно сделать для того, чтобы ваши близкие стали чуточку счастливее.

Какой гороскоп 2020 составлен для воздушных знаков

Гороскоп на 25 февраля 2020 года – Весы

Беритесь за дело, если у вас есть продуманный и четкий план действий. Если хотите, чтобы день завершился спокойно – продумайте задачи.

Гороскоп на 25 февраля 2020 – Водолей

Не воспринимайте реплики окружающих в вашу сторону очень болезненно, люди не всегда думают перед тем, как что-то сказать.

Читайте такжеГороскоп на завтра всех знаков Зодиака: карьерный пряник и пустая гордыняЕсли в День блина 2020 сильно захочется прикупить что-то ненужное и очень дорогое – переборите это желание, а деньги отложите.

Гороскоп на сегодня – Близнецы

Юмор поможет преодолеть самые сложные препятствия. Пора подумать не только о любимых, но и о себе – пересмотрите рацион.

Какой гороскоп на 2020 год составлен для огненных знаков

Гороскоп на 25 февраля 2020 года – Лев

Не отказывайтесь от новых знакомств, одно из них может оказаться очень светлым и иметь приятные перспективы. Проблемы, которые вас мучают, возможно, удастся решить.

Гороскоп на 25 февраля 2020 – Овен

Откажитесь от слишком откровенных разговоров с малознакомыми людьми. Лучше отказаться от покупки предметов роскоши.

Гороскоп на сегодня – Стрелец

Не позвольте власти "пожрать" самые светлые чувства. Целеустремленность позволит достичь новых высот.

Какой гороскоп 2020 составлен для водных знаков

Гороскоп на 25 февраля 2020 года – Рыбы

Не бойтесь заниматься новыми делами, возможны изменения в лучшую сторону, но стоит быть очень осмотрительными – тайные лиходеи могут проявить себя. Можно заняться бизнесом.

Гороскоп на 25 февраля 2020 – Скорпион

Можно получить то, о чем вы давно мечтали. Не разрывайтесь между домом и работой, найдите золотую середину, иначе вас могут подкосить болезни.

Гороскоп на сегодня – Рак

Если вы уверены – решайтесь на серьезные шаги, покупки, сделки, все должно хорошо закончиться. Будьте упорными, и обязательно достигнете желаемой цели.

Какой совет на 25 февраля 2020-го всем знакам Зодиака дал астропсихолог Александр Бабич

Александр Бабич посоветовал в праздник угостить соседей конфетами / instagram.com/tamir.sanin

"Сегодня хороший день раздать конфеты свои соседям, за это соседи вам будут благодарны", - поделился эксперт с Главредом.