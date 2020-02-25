Гороскоп на 25 февраля для всех знаков Зодиака: пожирающая власть и тайные лиходеи

Тельцам в День блина 2020 грозит серьезная хворь.
Львам в Международный день блина 2020 – во вторник, 25 февраля, напророчен сладкий день.
Несладко в праздник может быть Рыбам, Козерогам и Стрельцам – их гороскоп на 25 февраля 2020 года для всех знаков Зодиака предупредил о разных неприятностях.
Рыб предупредили о тайных лиходеях, Стрельцов о пожирающей власти, а Козерогов о крутых виражах в любви.
Что земным, воздушным, огненным и водным знакам Зодиака спрогнозировано на сегодня
Какой прогноз сделан для земных знаков
Гороскоп на 25 февраля 2020 года – Телец
Может вылезти серьезная хворь, лучше не пытайтесь лечиться при помощи Интернета – обратитесь к врачу. Наступает пора экспериментов.
Гороскоп на 25 февраля 2020 – Дева
Не требуйте от близких чего-то невероятного, будьте снисходительнее. Похоже, придется делать что-то новенькое.
Гороскоп на сегодня – Козерог
В любви возможны крутые виражи – возможен взлет или падение. Придумайте, что можно сделать для того, чтобы ваши близкие стали чуточку счастливее.
Какой гороскоп 2020 составлен для воздушных знаков
Гороскоп на 25 февраля 2020 года – Весы
Беритесь за дело, если у вас есть продуманный и четкий план действий. Если хотите, чтобы день завершился спокойно – продумайте задачи.
Гороскоп на 25 февраля 2020 – Водолей
Не воспринимайте реплики окружающих в вашу сторону очень болезненно, люди не всегда думают перед тем, как что-то сказать.
Читайте такжеГороскоп на завтра всех знаков Зодиака: карьерный пряник и пустая гордыняЕсли в День блина 2020 сильно захочется прикупить что-то ненужное и очень дорогое – переборите это желание, а деньги отложите.
Гороскоп на сегодня – Близнецы
Юмор поможет преодолеть самые сложные препятствия. Пора подумать не только о любимых, но и о себе – пересмотрите рацион.
Какой гороскоп на 2020 год составлен для огненных знаков
Гороскоп на 25 февраля 2020 года – Лев
Не отказывайтесь от новых знакомств, одно из них может оказаться очень светлым и иметь приятные перспективы. Проблемы, которые вас мучают, возможно, удастся решить.
Гороскоп на 25 февраля 2020 – Овен
Откажитесь от слишком откровенных разговоров с малознакомыми людьми. Лучше отказаться от покупки предметов роскоши.
Гороскоп на сегодня – Стрелец
Не позвольте власти "пожрать" самые светлые чувства. Целеустремленность позволит достичь новых высот.
Какой гороскоп 2020 составлен для водных знаков
Гороскоп на 25 февраля 2020 года – Рыбы
Не бойтесь заниматься новыми делами, возможны изменения в лучшую сторону, но стоит быть очень осмотрительными – тайные лиходеи могут проявить себя. Можно заняться бизнесом.
Гороскоп на 25 февраля 2020 – Скорпион
Можно получить то, о чем вы давно мечтали. Не разрывайтесь между домом и работой, найдите золотую середину, иначе вас могут подкосить болезни.
Гороскоп на сегодня – Рак
Если вы уверены – решайтесь на серьезные шаги, покупки, сделки, все должно хорошо закончиться. Будьте упорными, и обязательно достигнете желаемой цели.
Какой совет на 25 февраля 2020-го всем знакам Зодиака дал астропсихолог Александр Бабич
"Сегодня хороший день раздать конфеты свои соседям, за это соседи вам будут благодарны", - поделился эксперт с Главредом.