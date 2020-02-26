"Прощание с детством": астропсихолог дал советы на последние дни февраля

В последний день февраля 2020 можно попрощаться с детством, посоветовал Александр Бабич / instagram.com/tamir.sanin

Астропсихолог Александр Бабич дал советы для всех знаков Зодиака на последние дни февраля – на период с четверга по субботу – 27, 28 и 29 число (5, 6 и 7 лунный день соответственно).

Последний день февраля благоприятен для того, чтобы попрощаться с детством, написал эксперт для Главреде.

По его словам, 29 февраля хорошо осознать, что ты уже взрослый.

Советы от астропсихолога на последние дни февраля 2020 для всех знаков Зодиака:

Совет на 27 февраля: "Хороший день признать, что вы были неправы, посмотреть на себя со стороны".

Совет на 28 февраля: "В этот день надо вспомнить своих бабушек и дедушек – вспомнить, как они жили".

Совет на 29 февраля: "В этот день хорошо попрощаться с детством и осознать, что ты уже взрослый".

Ранее астролог Влад Росс составил гороскоп на 2020 год для всех знаков Зодиака. Эксперт спрогнозировал, что счастливчиками года будут Овны, Девы, Тельцы и Козероги, а лузерами – Стрельцы, Весы, Близнецы и Раки.