УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Гороскоп

"Прощание с детством": астропсихолог дал советы на последние дни февраля

26 февраля 2020, 06:10

В последний день февраля 2020 можно осознать, что ты уже взрослый.

Александр Бабич сообщил, что в последний день февраля 2020 можно попрощаться с детством – Гороскоп 2020
В последний день февраля 2020 можно попрощаться с детством, посоветовал Александр Бабич / instagram.com/tamir.sanin

Астропсихолог Александр Бабич дал советы для всех знаков Зодиака на последние дни февраля – на период с четверга по субботу – 27, 28 и 29 число (5, 6 и 7 лунный день соответственно).

Последний день февраля благоприятен для того, чтобы попрощаться с детством, написал эксперт для Главреде.

По его словам, 29 февраля хорошо осознать, что ты уже взрослый.

Советы от астропсихолога на последние дни февраля 2020 для всех знаков Зодиака: 

  • Совет на 27 февраля: "Хороший день признать, что вы были неправы, посмотреть на себя со стороны".
  • Совет на 28 февраля: "В этот день надо вспомнить своих бабушек и дедушек – вспомнить, как они жили".
  • Совет на 29 февраля: "В этот день хорошо попрощаться с детством и осознать, что ты уже взрослый".

Ранее астролог Влад Росс составил гороскоп на 2020 год для всех знаков Зодиака. Эксперт спрогнозировал, что счастливчиками года будут Овны, Девы, Тельцы и Козероги, а лузерами – Стрельцы, Весы, Близнецы и Раки.

гороскоп Зодиак Александр Бабич советы
Сейчас вы просматриваете новость «"Прощание с детством": астропсихолог дал советы на последние дни февраля». Гороскоп на сегодня, на завтра, на месяц для всех знаков Зодиака можно прочитать в разделе «Гороскоп». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

06:29
София Ричи топлес снялась для эротической рекламы
06:27
Дипскандал с Сербией: в МИД вызвали посла из-за "российского Крыма" на ярмарке в Белграде
06:10
"Прощание с детством": астропсихолог дал советы на последние дни февраля
06:01
От взгляда жизнь станет адом: назван неожиданный убийца отношений
05:45
Съел - и от оргазма обалдел: какие продукты быстро и легко улучшают секс
05:13
Мода 2020 весна - в моду вернулись ретро-кроссовки из 80-х: фото Фото
04:39
День Светланы 2020 – открытки и лучшее поздравление Светлане
04:07
Спасет от головной боли и лишнего веса: названа супер полезная специя
03:36
"Что за дикий секс?": Jerry Heil засветила грудь на пикантном фото
03:31
К экс-нардепам Пашинскому и Виннику пришли с обысками из-за коррупции в оборонке
03:02
Вернуть Крым за один год: журналист рассказал, что делать Видео
02:39
Борьба с коронавирусом covid-19: в Китае разрабатывают пероральную вакцину
02:11
"Разбежится Росгвардия": украинский журналист рассказал, как вернуть Крым
01:40
Симптомов нет: в Минздраве назвали главную опасность коронавируса
01:22
"Тамагочи или покемончик": Jerry Heil на Евровидении оценил музыкальный продюсер Видео
00:56
"Не солоно *бавши": какие привычки мужчин в сексе раздражают женщин
00:32
Ученые рассказали, опасна ли связь 5G для украинцев
00:19
26 февраля – какой сегодня праздник: с Днем Светланы и кому молиться Видео
25 февраля, вторник
23:50
Сдержать коронавирус на границе: Аваков озвучил радикальные планы властей Видео
23:17
Личности свидетелей последнего рейса малазийского Боинга засекретили Видео
22:55
Ламинирование волос – сколько держится эффект и вредна ли процедура
22:40
Одруження наосліп 6 сезон 5 выпуск смотреть онлайн 25-02-2020 Видео
22:24
Гончаруку приготовиться на выход: Зеленский рассматривает Тигипко на должность премьера - СМИ Видео
21:43
Рябошапка рассказал, когда возможный организатор убийства Гандзюк окажется в Украине
21:24
"Агро Газ Трейдинг" будет расширять взаимодействие с ПАО "Одесский припортовый завод" и анализирует возможность его приватизации
21:19
В Раде хотят вернуть русский язык: законопроект
20:50
В Нафтогазе дали прогноз по ценам на газ на ближайшие годы
20:32
"Все, как требовал президент": в Минкульте опять выписали заоблачные премии - СМИ
20:01
"Измеряли только в Украине": пассажиры из Италии рассказали правду о проверках в аэропортах
20:00
Ошибки и хитрости омолаживающего макияжа глаз для женщин после 40 лет
19:38
"Всегда будем защищать": Помпео разразился угрозами в адрес Кремля
19:33
Коронавирус в Украине: из Италии прибыли 600 человек, тесты есть не во всех областях
19:09
Коронавирус выдал Евро 2020 "красную карточку": в УЕФА заговорили об отмене Видео
18:59
"Будь леди": в Сети набирает обороты ролик, посвященный стереотипам о женщинах Видео
18:50
В сети появилось много новых видео Resident Evil 3 Remake с жуткими монстрами
18:40
Протесты в Новых Санжарах: суд закрыл митингующих под стражу на 2 месяца Видео
18:30
Женские стрижки на тонкие волосы – модные прически 2020 для объема: фото Фото
18:25
До семи лет: в полиции рассказали подробности наглой стрельбы в Днепре Видео
17:58
"Третьесортное укро-шароварное варево": украинские музыканты поссорились из-за песни Go-A
17:48
Уханьская зараза атакует: заробитчанку проверяют на коронавирус в Черновцах
17:46
"День Победы": у Путина не сдержали обещание по Зеленскому
17:39
Ведущего форварда Динамо Беседина дисквалифицировали: что решили в УЕФА
17:25
"Спасибо, кончила": Яна Кошкина топлес завела интимным фото
17:14
Взять уголь под опеку: Зеленский инициировал создание новой структуры
17:07
"Русские скрепы": Комаровский сделал ошеломляющее признание Видео
17:00
Взять и выкинуть: в Украине призвали избавиться от советских книг в библиотеках Видео
16:35
"Пощупайте свой лоб": в Украине не проверяют пассажиров на рейсах из Италии
16:26
Защитник 3 сезон - дата выхода, сюжет, актеры Видео
16:22
Захват Россией украинского судна на Азове: стало известно о судьбе рыбаков
16:18
Втрое беднее: Украина проиграла России "экономическую битву"
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять