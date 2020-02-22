Сатанинский день: астролог рассказал, когда нельзя вступать в брак

22 февраля - неблагоприятный день для свадьбы / Фото pixabay.com

Многие любят назначать важные события в жизни на "красивые даты", ближайшая такая дата - 22 февраля 2020. Астролог Влад Росс рассказал, стоит ли планировать свадьбу на этот день.

Сатанинские дни в феврале 2020

По словам астролога, период с 20 по 22 февраля - самый неблагоприятный в 2020 году. С субботы Луна разойдется с Сатурном и Плутоном, после чего останется "ущербная Луна", и будет, так называемый, "сатанинский" лунный день.

"Все это крайне неблагоприятно (...) В это время будут складываться кармические негативные ситуации. Могут быть мощные землетрясения, извержения вулканов, цунами", – рассказал Росс Главреду.

Свадьба 22 февраля 2020 – чего ждать от брака

Астролог предостерег от заключения брака 22 февраля 2020. По его словам, "худшей даты, чем 22.02.2020, не придумаешь".

"Это будет "сатанинский" лунный день, а символ брака – Венера – будет в жестком квадрате к Сатурну и Плутону, символам смерти и разрушения. Потому, заключив брак в этот день, очень велик риск вскоре остаться в одиночестве или овдоветь", – предупредил Влад Росс.

Напомним, ранее астролог Влад Росс рассказал, что с 18 по 22 февраля – после того, как Солнце войдет в Рыбы и произойдет соединение Луны с Плутоном, Сатурном и Марсом в Козероге – будет ужасный период. По его словам, в эти дни ожидается упадок сил, будут наблюдаться склонность к унынию, депрессии и уходу в себя.