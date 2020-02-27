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Астролог раскрыл, станет ли Тигипко премьером

27 февраля 2020, 15:39

По словам Росса, гороскоп Тигипко указывает на его способность возродить украинскую экономику.

Тигипко
Астролог возлагает большие надежды на тандем президента-Водолея Зеленского и премьера-Водолея Тигипко / УНИАН

Гороскоп Сергея Тигипко говорит о том, что в 2020 году действительно возможно его возвращение в большую политику. Потому сообщения СМИ о том, что Тигипко может заменить на должности премьер-министра Украины Алексея Гончарука, вероятнее всего, окажутся правдой. Об этом в комментарии Главреду заявил астролог Влад Росс.

При этом астролог сразу заверил, что такое кадровое решение не повлечет за собой обрушение рейтингов президента Владимира Зеленского. По словам Росса, кого бы сейчас Зеленский не предпочел видеть на должности главы правительства, "все равно поднимется крик, что новый премьер – предатель".

Влад Росс сознался, что лет пять-семь назад консультировал политика, потому от него знает не только точную дату, но и время его рождения. Потому астролог с уверенностью заявляет, что Сергей Тигипко – это "восходящий Козерог".

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Астролог указывает и на другое благоприятное сочетание планет в гороскопе Тигипко – Марс в соединении с Юпитером.

"Это – планета королей! Такая комбинация даст Тигипко возможность занять очень высокую и влиятельную должность. Потому вероятность того, что он станет премьером в этом году, очень велика", – отметил Росс.

При этом астролог заверил, что Тигипко сумеет проявить себя на должности главы правительства очень хорошо.

"У нас сложится отличный эффективный тандем: при президенте-Водолее Зеленском будет премьер-Водолей Тигипко", – добавил Влад Росс.

Учитывая, что Тигипко – это, как выразился Росс, "козерожий Водолей", это накладывает определенный отпечаток на его характер.

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Кроме того, по словам астролога, Тигипко по своей натуре – большой трудоголик, так как Луна у него в Деве.

"Девы всегда очень трудолюбивые, всегда в рабочем состоянии и с большой ответственностью решают любые рабочие ситуации", – добавил Росс.

Астролог заверил, что Тигипко, судя по гороскопу, является человеком, который способен поднять украинскую экономику.

Плюс – Меркурий в Рыбах указывает на способность Тигипко о многом договориться, решить вопросы, но тайно, отметил Влад Росс.

"Ему везет в делах, которые решаются тайно, не публично, так как у него Белая Луна в Рыбах, что указывает на потаенные дела, причем успешные", – пояснил Росс.

Также Влад Росс отметил скопление планет в Козероге в гороскопе Сергея Тигипко, что "указывает на звездный час в его судьбе".

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Что же касается Алексея Гончарука, то, как прогнозирует Росс, уходя с поста премьер-министра, Гончарук канет в лету.

"Гороскоп Гончарука – это не гороскоп политика. Потому после его ухода с этой должности его все забудут. И в дальнейшем он едва ли вернется в большую политику. Это был мираж", – отметил астролог.

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