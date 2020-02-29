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День рождения раз в четыре года: астролог раскрыл секрет родившихся 29 февраля

29 февраля 2020, 05:46

Влад Росс назвал главную особенность родившихся 29 февраля людей.

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"К сожалению, день рождения только раз... в четыре года": астролог объяснил, когда отмечать день рождения тем, кто появился на свет 29 февраля / 1zoom.ru

Люди, родившиеся 29 февраля, в високосный год, вынуждены чаще всего отмечать свой день рождения на день раньше или на день позже, а у некоторых и в паспорте указана "стабильная дата" – 28 февраля или 1 марта. Однако, как заявил в комментарии Главреду астролог Влад Росс, только астрологи могут подсказать рожденным 29 февраля, когда им стоит отмечать свой день рождения.

"Лучше всего обращаться к астрологу и составить годовой гороскоп, соляр. Специалист точно подскажет, когда вплоть до минуты "включается" соляр, то есть когда Солнце в гороскопе возвращается на свое место, как это было в момент рождения человека", – отметил Росс.

По словам астролога, "плавающий" день рождения, на самом деле, не только у родившихся 29 февраля.

Читайте такжеПовезет лишь четырем: астролог назвал фантастически везучие знаки Зодиака в марте"Например, рожденные 16 февраля в этом году отмечали 16-го, однако солнце на этот раз вернулось на то же место на день позже. Таким образом, их гороскоп включился 17-го числа", – пояснил Влад Росс.

Таким образом, истинный момент включения годового гороскопа у каждого из нас каждый год – разный, подчеркнул астролог, добавив, что этот момент редко смещается дальше, чем на 12 часов вперед или назад.

"То есть, если человек родился в 12 часов дня, то момент включения его гороскопа может смещаться на 12 часов назад или вперед, но все равно остается в пределах этой даты. Если же человек родился вечером, то включение его гороскопа может перекочевывать на следующий день", – уточнил Росс.

Так что рожденным 29 февраля только астролог сможет подсказать, в какой именно день в тот или иной год выпадет точка включения их годового гороскопа: то ли это будет 28 февраля, то ли 1 марта, а бывает – даже 2 марта.

Кроме того, характеризуя рожденных 29 февраля, астролог отметил, что их особенность в том, что именно за такими людьми всегда, в любом споре, остается последнее слово.

"Их слово часто решающее. Родившиеся 29 февраля словно завершают какую-то эпоху. Ведь раньше первым месяцем года считался март, а, соответственно, февраль – последним", – подчеркнул астролог.

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