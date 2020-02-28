Страх и одержимость в марте: астролог предупредила о глобальных переменах

Астролог советует научиться обращаться со своей энергией и превратить ее в благую силу / happywitch.ru

"Теневая" планета Раху является главным управителем накшатры Шатабхиша и олицетворяет пик энергии, заявила астролог высшей категории Оксана Костюк.

Как сообщила она Главреду, Раху — это сила, которая способна разрушить границы рас, возрастов, статусов, национальностей и религий, чтобы воззвать к человечности.

Она обратила внимание на то, что Раху - это ментальная проекция прошлых жизней и их уроков в настоящем. Поэтому люди становятся одержимыми в вопросе воплощения нереализованных желаний в их текущей жизни. При этом люди пытаются подавить демоническое и проявить исключительно божественное.

"Раху – это демон, поэтому часто говорят исключительно о негативной стороне Раху и Шатабхиши. Но это только часть картины. Как только люди Шатабхиши научатся обращаться со своей энергией и превратят ее в благую силу, они смогут излечить свои внутренние раны и пробудиться в новом прекрасном мире, в котором они будут обладать способностью преодолевать гравитацию, обыденность и в котором они смогут способствовать глобальным переменам в своем образе мышления", - утверждает ведический астролог.

Эксперт пояснила, что страх негативных сил может казаться очень реальным, поэтому тут нужно научиться контролировать и становиться хозяином своей судьбы. "Сатурн управляет Водолеем. Это сложный знак. В нем требуется много работы. Все люди тут начинают освобождаться от власти своего эго и начинают работать в соответствии с космическими законами, традиционные идеи и привязанности к земному тут разрушаются. Сатурн тут беспощаден в своем намерение заставить людей встретиться с их конечной целью. Действия Водолея происходят на интеллектуальном уровне, не на эмоциональном", - подчеркнула Костюк.

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Астролог добавила, что Сатурн дает холодность, медлительность, молчаливость, дисциплинированность, настойчивость и беспристрастность: "В низшем своем проявлении Раху потворствует производству и продаже всех типов алкоголя, наркотиков, химических ядов. Показатели Раху, связанные с интоксикациями, находятся под управлением Шатабхиши".

Шатабхиша – это 24-ое Лунное созвездие, которое присуще рожденным с 18 февраля по 2 марта.

Напомним, ранее астролог назвала триумфаторов февраля.