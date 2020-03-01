Гороскоп на март-2020: Водолеев ждет удача в любви, а к Близнецам будет "липнуть зараза"

Астролог рассказал, кому в марте следует вступить в законный брак

Астролог Влад Росс составил гороскоп на март. Главный совет на март-2020 для всех знаков Зодиака - если вы хотите осуществить в этом месяце какие-то глобальные перемены или реализовать серьезные планы, то лучше дождаться новолуния. И после 24 марта начинайте действовать: меняйте место работы, вид деятельности, трансформируйте свой бизнес. 22 марта Сатурн войдет в Водолея, а 24-го произойдет новолуние – в это время займитесь составлением бизнес-планов.

Гороскоп для всех знаков Зодиака на март-2020

Счастливчики марта:

Телец. Главными везунчиками марта станут Тельцы, поскольку в их знак Зодиака войдет Венера. Этот знак – ее обитель, то есть там она находится в своем доме. Это сулит Тельцам большие инвестиции, успех в финансовых делах, удачные покупки, новые источники доходов, расширение возможностей, начало новых дел. Март – подходящее время у Тельцов для того, чтобы признаться в любви, жениться или выйти замуж. Любое объединение, партнерство с людьми может принести Тельцам дополнительный источник доходов. Тельцы могут выйти на новый благоприятный финансово-материальный уровень.

Рыбы. Рыб в марте ждут прекрасные и многообещающие знакомства, поездки и приключения, контакты и связи. Это будет подходящее время, чтобы заняться повышением уровня образования, отправиться на тренинги или курсы. Рыбам в марте не нужно сидеть на месте – им стоит быть максимально активными: где-то бывать, что-то делать, с кем-то знакомиться. В этом месяце они могут получить хорошую протекцию. Также удачными будут переезды для Рыб, особенно в начале месяца.Читайте такжеАстролог рассказал о самом скупердяйном знаке Зодиака

Лев. Львов ждет прорыв в карьере, большие финансовые возможности и большие сдвиги в работе. Их ждут новые дела, они сумеют проявить себя в новой сфере. Они могут заключить очень важные договора и соглашения с зарубежными компаниями, а также они удачно могут купить новый бизнес. Март станет продуктивным для Львов месяцем.

Водолей. Март будет отличным месяцем для Водолеев, особенно в плане любви, взаимоотношений с близкими, семейной жизни. Водолеи могут строить или покупать недвижимость, делать ремонт. В это время они сумеют наладить или укрепить отношения с родителями, даже если до того они были в ссоре. В марте могут воссоединяться семьи Водолеев и могут найтись родственники издалека.

Лузеры марта:

Козерог. Крайне негативный, даже катастрофический период ждет в марте Козерогов. Марс пройдется по ним конкретно, потому в их жизни возможны самые разнообразные сложные ситуации, будет сохраняться повышенная травмоопасность. Им лучше не ввязываться в споры и драки. Для них будет актуальна опасность от огнестрельного оружия. Со здоровьем также возникнут проблемы: возможны инсульты, инфаркты, переломы. Особенно опасна для Козерогов вторая половина месяца.

Близнецы. Близнецам также придется туго в первый месяц весны. Их ждут трудности и препятствия. За любое дело им следует браться очень осторожно, всегда помня поговорку: "Семь раз отмерь, один раз отрежь". Для них существует опасность обманов, подстав, "кидания" на деньги, воровства. Они даже могут "загудеть" в тюрьму по надуманным обвинениям. Большие всего заразы, особенно вирусов, будет липнуть именно к Близнецам, потому им стоит ходить в респираторах и повязках.Читайте такжеЧто подарить каждому знаку Зодиака

Овен. У Овнов возможны конфликты с начальством и вышестоящими, какое-то противостояние. Они могут погрузиться в депрессию, а накопленная усталость даст о себе знать. Их ждут удары судьбы, неприятные неожиданные ситуации, подобные грому среди ясного неба. Март будет очень напряженным периодом. В это время им не стоит рисковать, поскольку их риск, а тем более – вложение денег, себя не оправдает.

Рак. Раков в марте ждут суды, следствия и неожиданные иски против них. Сложности будут и в семье, вплоть до развода. Их могут обмануть или предать партнеры – что в семье, что в бизнесе. Ракам нужно отдохнуть, переждать неблагоприятное время. В этом месяце им стоит надеяться на себя, а не на своих партнеров.

Нейтральным март будет для следующих знаков Зодиака:

Дева. Девам будет везти в дальних поездках и путешествиях во второй половине месяца. Им будет фартить, если они зададутся целью найти работу вдали от родины. Но первая половина марта, а особенно первая декада, их не порадует: возможны неприятности в любовных делах и расставания с близкими людьми. Особенно негативные в этом плане дни – 8 марта и дни вблизи него. 7-8 марта Девы могут легко разругаться со своей девушкой (парнем).

Весы. Весам во второй половине марта лучше ничего не покупать (особенно следует воздержаться от больших покупок), не вкладываться в недвижимость. Однако удачными у них будут переходы на новую работу и смена вида деятельности, особенно в 20-х числах месяца. Потому им следует воспользоваться этим временем, дабы сменить место работы, открыть новый бизнес, трансформировать что-то в своей жизни, изменить свои партнерские отношения.Читайте такжеВернется старый долг: один знак Зодиака в 2020 году ждут сюрпризы – астролог

Скорпион. У представителей этого знака блестящий период в плане секса, любви и отношений в первой половине месяца. Их ждет удача и хорошие прочные взаимоотношения. Скорпионы могут встретить своего будущего супруга или супругу в этот период. Им будет фартить в первой половине месяца. А вот во второй – возможны неудачи и всякие обломы, препятствия в дороге, а также повышенная аварийная опасность, как у Овнов. В конце месяца, в 20-х числах, им лучше никуда не выезжать, потому что их будет ждать опасность в пути.

Стрелец. У Стрельцов благоприятная ситуация в плане новой работы, деятельности. Особенно конец марта может их порадовать. Для них будут полезны и благоприятны встречи с иностранцами, заключение юридических сделок, ведение юридических дел, оформление каких-то бумаг. Но в первой половине марта Стрельцам следует прислушаться к своему самочувствию и побеспокоиться о своем здоровье, потому что есть риск подхватить какой-то вирус или инфекцию.

Влад Росс, астролог, специально для Главреда

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