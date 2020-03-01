Открыть эликсир жизни: астролог дала поразительный прогноз на март

Шатабхиша является накшатрой исцеления, целительства и инноваций, сообщила астролог высшей категории Оксана Костюк.

Особенно разумных техник целительства Раху, как управитель, дает в сфере нового мышления, новых технологий и тайн, рассказала она Главреду.

Она подчеркнула, что у накшатры проявлены правдивость, остроумие, восприимчивость, способность контролировать свои эмоции, стремление дойти до сути вещей, умение защитить себя, предприимчость, любовь к решению разного рода ребусов, шарад, загадок, умение черпать радость в самих себе, склонность к благотворительности.

"Их положительные качества включают в себя также предприимчивость, умеренность, проницательность, философский склад ума, поиск истины и неограниченный кругозор. Эти люди склонны пожертвовать своим благополучием и даже жизнью во имя истины. Они создают атмосферу единства, которая способствует исцелению и совершенствованию", - говорит ведический астролог.

Она утверждает, что скрытность, обеспечение секретности — характерные свойства Шатабхиши: "Она скрывает суть вещей, прячет ее от любопытных глаз. Она всегда пытается получить доступ к тому, что сокрыто, и в этом черпает силу, в поиске разгадки тайны жизни и смерти".

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Астролог отметила, что в разгадке тайн она заинтересована не меньше, чем в их сохранении. "Эти люди склонны к чему-то тайному между людьми и богами", - добавила Костюк.

Напомним, ранее астролог Оксана Костюк предупредила о глобальных переменах.