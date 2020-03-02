Прирожденные победители: астролог назвала самый мощный знак Зодиака

Одна из особенностей природы накшатры Шатабхишы - это на все смотреть с подозрением, сообщила астролог высшей категории Оксана Корстюк.

По ее словам, эти люди обычно не спешат привыкать к новым вещам, идеям, местам и новым знакомствам. Их подозрительный характер часто заставляет их быть настороже, тем самым делая их способными защищаться от неприятностей.

"Люди Шатабхишы редко пускают в свой внутренний мир других людей. Затворнический аспект возникает непосредственно из склонности к созданию этих стен и границ", - рассказала она Главреду.

Она утверждает, что такие люди, как правило, одиночки, эксцентричны, и интровертны. Плюс заключается в том, что передислокация дает возможность оставаться в одиночестве. Одиночество порождает созерцание, которое, в свою очередь, порождает мудрость и просветление.

Ведический астролог обратила внимание на то, что в отрицательных случаях это уединение может привести только к пессимизму и жалости: "Это представляет кульминацию воздушного элемента Зодиака, наделяя людей сильным интеллектом. В своем более высоком проявлении, Шатабхиша может быть всепроникающей, как воздух. Эта способность дает возможность относится ко всем без предубеждений, суждений и предрассудков благодаря особому магнетизму - вот что делает философом Шатабхишу".

Она подчеркнула, что символ накшатры – круг и выход за пределы, подъем над нормами социума, контркультура, создание групп, которые не подчиняются общим правилам – это привилегии людей Шатабхиши.

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"Люди Шатабхиши выступают за гражданские права, антивоенное движение, против расизма. Мула и Шатабхиша — самые аскетичные, отделенные и философские накшатры", - добавила астролог.

Напомним, ранее астролог Оксана Костюк дала поразительный прогноз на март.