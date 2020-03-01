Астрологи рассказали, каким знакам зодиака стоит приготовиться к сюрпризам

Астрологи обещают сюрпризы / psi-technology.net

Некоторым знакам Зодиака 2 марта принесет стремительную перемену событий, которые потребуют моментальный действий.

Как сообщает НВ, грядет мощный выброс астральной энергии, что принесет динамику в будни.

Рак

Для Раков день 2 марта будет непростым и насыщенным. Им придется импровизировать в жизненных ситуациях, поэтому всегда должен быть готов запасной план. На работе могут предложить участвовать в сложных проектах, которые ранее вы бы на себя брать не решились.

Весы

В деятельность Весов могут внести коррективы контролирующие органы. Астрологи рекомендуют этому знаку Зодиака быть предельно корректными даже в тех ситуациях, которые покажутся безвыходными. Не исключено, что придется столкнуться с бюрократией. Однако порадовать вас в этот день смогут родные и близкие.

Стрелец

Стрельцы будут иметь массу грандиозных планов. Успех может прийти в бизнесе. Появится возможность сделать шаг в новом направлении. Однако важно все хорошо спланировать и рассчитать. Не спешите и все хорошо в любом начинании рассчитайте.

Как сообщал Главред, ранее астролог Влад Росс озвучил, какие четыре знака Зодиака в марте получат от вселенной такой негативный посыл, с которым непросто будет справиться. Кроме того, он назвал везунчиков марта. Эти знаки зодиака могут ожидать в марте большого и безграничного счастья.