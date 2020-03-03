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Астролог рассказал, грозит ли Украине эпидемия коронавируса

3 марта 2020, 06:32

Влад Росс назвал сроки, когда появится вакцина от коронавируса, и люди перестанут от него умирать.

коронавирус
Астролог рассказал, когда люди перестанут умирать от коронавируса / pixabay.com

Смертельный коронавирус, бушующий в мире, боится температур и не способен выжить в жарких странах. Потому, как только в Украине температура воздуха прогреется до +20 и выше, вирус исчезнет. Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс.

Потому всем, кто боится заразиться коронавирусом, астролог советует на время отправиться в жаркие страны, например, в Египет или Объединенные Арабские Эмираты.

"Обратите внимание: были редкие сообщения о том, что случаи заболевания коронавирусом были зафиксированы в Таиланде, Индонезии, но, тем не менее, там он бесследно исчез. В этих странах не было смертельных случаев, все люди излечились, и вирус не смог набрать обороты", – отметил Влад Росс.

С астрологической точки зрения, буйству коронавируса и вирусов вообще, по словам Росса, способствовало пребывания Меркурия в зодиакальном знаке Рыб. Именно потому, пока сохранялось такое положение Меркурия, в Украине было много заболевших гриппом и различными ОРВИ, убежден астролог.

Соответственно, когда Меркурий покинет знак Рыб, а случится это 12 апреля, риск распространения коронавируса сведется к минимуму, заверил Влад Росс.

"Хочу успокоить украинцев: коронавируса в нашей стране не будет. Для зодиакального знака Тельца нет никаких указаний на подобные угрозы, а Украина, как известно, под Тельцом. Были предпосылки ожидать эпидемий в странах, находящихся под влиянием Козерога (Китай) и Стрельца (Южная Корея и Италия). По моим прогнозам, в плане коронавируса также может быть сложная ситуация в Иране и Ираке", – отметил астролог.

В Украине, по словам Росса, могут быть лишь единичные случаи заболевания этим вирусом.

"Как раз после 10 апреля станет заметно теплее. А это значит, что эпидемий вирусов не будет. Апрель, в отличие от марта, станет теплым месяцем. Потому в апреле коронавирус начнет сходить на нет, а в мае он окончательно исчезнет. Так что во второй половине апреля-мае коронавирус полностью утратит свою силу. С июня о нем уже никто не будет вспоминать", – прогнозирует Влад Росс.

Также астролог не видит угрозы и от украинцев-заробитчан, находящихся в странах, где коронавирус успел распространиться, в частности, в Италии.

"В данном конкретном случае мы можем сказать, что, к счастью, украинцы – бедный народ и не могут так часто путешествовать, как китайцы, французы и итальянцы. Вспомните, как недавно один итальянец заразил весь отель… Украинцы за рубежом – это в основном заробитчане, которые не так много зарабатывают, чтобы тратить на перелеты туда-назад и мотаться в Украину. К тому же, если говорить об Италии, то в основном наши заробитчане живут и работают на юге этой страны, где коронавирус не распространен", – рассказал Росс.

Кроме того, астролог заверил, что украинцы, которых эвакуировали из Китая, и которых, мягко говоря, так недружелюбно встречали в Новых Санжарах, не представляют никакой опасности.

"Их возвращение никак не поспособствует заболеваемости коронавирусом в нашей стране", – убежден Росс.

Астролог также добавил, что уже вскоре Сатурн войдет в знак Водолея, что всегда открывает благоприятные возможности изобрести новые лекарства и вакцины от вирусов.

"В связи с эти я убежден, что вакцину от коронавируса мир получит уже в апреле, и люди от него перестанут умирать", – отметил Влад Росс.

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