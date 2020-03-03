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Гороскоп на 3 марта всех знаков Зодиака: личный рекорд и потоки грязи

3 марта 2020, 09:30

Овнам сегодня важно не зазнаваться, а Водолеев могут огорчить.

Девы 3 марта могут установить личный рекорд – Гороскоп на 3 марта 2020 года
Сегодня Девы могут установить личный рекорд / Reuters

Весам, Близнецам, Тельцам, Ракам и Стрельцам в 10 лунный день и во второй рабочий день марта – в среду, 3 числа, не помешает быть очень самостоятельными – гороскоп на сегодня всех знаков Зодиака советует им не рассчитывать на помощь кого бы то ни было.

Девам спрогнозирован личный рекорд, а Скорпионам – "потоки грязи".

Гороскоп на 3 марта для огненных, водных, земных и воздушных знаков

Чего ждать и чего опасаться воздушным знакам

Гороскоп на 3 марта 2020 года – Водолей

Пора привнести в жизнь изменения – посмотрите, возможно, совсем рядом ест что-то интересненькое, не поленитесь разукрасить будни и выходные. Есть угроза огорчения в личной жизни.

Гороскоп на сегодня – Весы

Не стоит рассчитывать на поддержку со стороны, будьте готовы самостоятельно отстаивать собственные интересы.

Читайте такжеАстролог назвал "гиблые" дни марта 2020Прислушивайтесь к интуиции, она может дать ценные советы и даже предвидеть будущее.

Гороскоп на 3 марта 2020 – Близнецы

Очень сложные дела лучше отложить – помощи вы можете не дождаться. Пора задуматься над тем, как укрепить свое здоровье, и действовать.

Какие события и угрозы гороскоп 2020 прогнозирует огненным знакам

Гороскоп на 3 марта 2020 года – Стрелец

Возможно, придется решать вопросы, которые касаются денег и имущества. Попытайтесь действовать рассудительно и не рассчитывайте на помощь. 

Гороскоп на 3 марта 2020 – Лев

Люди, которые способны на решительные поступки, могут подрасти в глазах окружающих. Если вы были паинькой, можете рассчитывать на презент от любимого человека.

Гороскоп на сегодня – Овен

Можно рассчитывать на "крышу" – звезды будут помогать вам, если вы будете трезво оценивать свои возможности и не зазнаетесь. Трудолюбие может помочь подняться на новую ступень в карьере.

Какие события и угрозы гороскоп на 2020 прогнозирует земным знакам

Гороскоп на 3 марта 2020 года – Дева

Настойчивость может помочь достичь результата, на который вы даже и не рассчитывали. Не бойтесь менять вид деятельности, это может пойти на пользу.

Гороскоп на 3 марта 2020 – Козерог

Если хотите достичь вершины, которую сложно покорить, подключите к делу надежных людей. Не обижайте любимого человека недоверием.

Гороскоп на сегодня – Телец

Не позвольте судьбе просто нести вас туда, куда ей заблагорассудится, так вы можете оказаться на мушке. Самочувствие может ухудшиться, постарайтесь беречь себя.

Какие события и угрозы гороскоп 2020 прогнозирует водным знакам

Гороскоп на 3 марта 2020 года – Рыбы

Вероятны конфликты, которые могут вас затронуть, попытайтесь не терять внутреннее спокойствие. Будьте предельно внимательны в делах. Старые друзья могут поделиться с вами позитивом.

Гороскоп на 3 марта 2020 – Скорпион 

На вас могут обрушиться "потоки грязи", попытайтесь остаться чистыми. Вы можете сами разрушить отношения с близкими людьми – не применяйте жало без веской причины.

Гороскоп на сегодня – Рак

Все придется делать самостоятельно. Зарплата может возрасти – увеличение дохода возможно не только благодаря вашим достижениям. 

Какой совет на 3 марта 2020 всем знакам Зодиака дал астропсихолог Александр Бабич

"Хороший день, чтобы заняться генеральной уборкой в квартире", – написал эксперт для Главреда. 

Александр Бабич посоветовал 3 марта убрать в квартире – Гороскоп на 3 марта 2020 года
Александр Бабич посоветовал сегодня убрать в квартире / instagram.com/tamir.sanin

Ранее астролог Влад Росс составил гороскоп на март 2020 года. По словам эксперта, счастливчиками марта станут четыре знака Зодиака – Телец, Рыбы, Лев и Водолей.

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