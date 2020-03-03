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Астролог назвал "гиблые" дни марта 2020

3 марта 2020, 04:52

Скоро ретроградность Меркурия усилится, предупредил Влад Росс.

Влад Росс предупредил, что с 4 по 10 марта могут срываться планы – Ретроградный меркурий 2020
С 4 по 10 марта могут срываться планы, предупредил Влад Росс / Главред

Астролог Влад Росс предупредил, что с 4 по 10 марта ретроградность Меркурия будет особенно усиленная.

В эти дни все будет крайне ненадежно, рассказал эксперт Главреду.

Собеседник сообщил, что 4-10 марта могут отменяться намеченные дела и встречи, могут срываться планы. 

Росс посоветовал в этот период не переезжать, не праздновать новоселье и не делать важных покупок.

"4 марта Меркурий в ретроградном движении вернется в знак Водолея. 4-16 марта будет усиленная ретроградность Меркурия, особенно – 4-10 числа… Переговоры 4-10 марта лучше не проводить, а отложить их на более благоприятное время", – сказал астролог.

Ранее Влад Росс составил гороскоп на март 2020 года для всех знаков Зодиака. Астролог спрогнозировал, что неудачниками первого месяца весны будут Козероги, Близнецы, Овны и Раки.

Справка. Ретроградный Меркурий – период, когда, как кажется наблюдателям с Земли, планета после замирания в одной точке начинает двигаться в обратном направлении, якобы пятится назад.

Влад Росс астролог ретроградный Меркурий Гороскоп 2020
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