Гороскоп на 4 марта всех знаков Зодиака: карьерный триумф, черная полоса и домашний деспот

Сегодня Ракам светит карьерный триумф / УНИАН

Ракам гороскоп на 4 марта 2020 года всех знаков Зодиака – среда, 11 лунный день, сулит карьерный триумф, а Скорпионов звезды предупредили о черной полосе.

Для Львов тоже темноватый прогноз – они могут превратиться в домашних деспотов.

Какой гороскоп на сегодня составлен для водных, огненных, воздушных и земных знаков

Как лучше провести день огненным знакам

Гороскоп на 4 марта 2020 года – Овен

Отложите очень важные дела, состояние здоровья может ухудшиться. Берегитесь – лучше быть очень осторожными, иначе – возможны травмы. Одевайтесь по погоде и избегайте сквозняков.

Гороскоп на 4 марта 2020 – Стрелец

Вчитывайтесь в то, что написано в документе, чтобы избежать неприятных ошибок и возможных денежных потерь.

Читайте такжеЛюбовный гороскоп на 8 марта 2020 года: кого ждет любовь с первого взглядаИграйте честно, вкус победы будет приятнее, если она достигнута честным путем.

Гороскоп на сегодня – Лев

Оставляйте рабочие проблемы на работе, иначе – можете превратиться в домашних деспотов. Не позволяйте людям садиться вам на шею. Старайтесь обдумывать свои поступки.

Как гороскоп 2020 советует провести день воздушным знакам

Гороскоп на 4 марта 2020 года – Весы

Попытайтесь отстраниться от коллег и самостоятельно сделать свою работу. Могут возникнуть препятствия, которые вы не предвидели. Не стройте воздушные замки.

Гороскоп на 4 марта 2020 – Водолей

Помогите близким, если это в ваших силах, но не забывайте и о своих потребностях. Личная жизнь может измениться, если вы этого действительно хотите.

Гороскоп на сегодня – Близнецы

Перестаньте есть всякую ерунду, пора позаботиться о качестве продуктов и разнообразить меню. Чтобы сберечь мир в семье, придется искать компромиссы.

Как гороскоп на 2020 советует провести день водным знакам

Гороскоп на 4 марта 2020 года – Рак

Вы не зря так упорно трудились, возможен карьерный триумф – есть шанс стать руководителем. Не вкладывайте деньги в проекты, в которых не уверены на 100%. Пора заняться своим телом.

Гороскоп на 4 марта 2020 – Рыбы

Запланированные дела важно довести до конца, не откладывайте их в долгий ящик. Есть шанс улучшить финансовое положение – беритесь за дела, которые вам по душе.

Гороскоп на сегодня – Скорпион

Жизнь может измениться в худшую сторону, постарайтесь подготовиться к черной полосе. Можно менять что-то в карьере, не бойтесь перемен и карьерных экспериментов.

Как гороскоп 2020 советует провести день земным знакам

Гороскоп на 4 марта 2020 года – Телец

Перестаньте тратить время на иллюзии, постарайтесь сделать максимально интересной реальную жизнь. Возможно, стоит перестать общаться с некоторыми людьми.

Гороскоп на 4 марта 2020 – Дева

Займитесь собой – укрепите здоровье, разберитесь с давними проблемами.

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Гороскоп на сегодня – Козерог

Постарайтесь быть максимально сдержанными, и проблем будет меньше. Если ваше сердце свободно, возможно, вы встретите человека, которого полюбите.

Совет на 4 марта 2020-го для всех знаков Зодиака от астропсихолога Александра Бабича

"В этот день хорошо начинать диету, тогда она будет легко и эффективно влиять на ваш организм", – сообщил эксперт Главреду.

Сегодня можно начать диету, посоветовал Александр Бабич / instagram.com/tamir.sanin

Ранее астролог Влад Росс составил гороскоп на март 2020 года всех знаков Зодиака и отмечал, что неудачниками месяца будут Раки, Овны, Козероги и Близнецы, а счастливчиками – Рыбы, Тельцы, Водолеи и Львы.